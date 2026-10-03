Thể thaoBóng đá quốc tế

Thống kê trận đấu Leatherhead 1-0 Hanworth Villa: T. Dryer tỏa sáng, Leatherhead giành trọn 3 điểm

Leatherhead vượt qua Hanworth Villa với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
269 liên quanGốc

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

▶ Xem tường thuật trận đấu

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-leatherhead-1-0-hanworth-villa-t-dryer-toa-sang-leatherhead-gianh-tron-3-diem-467722.html