Thống kê trận đấu Ấn Độ 0-4 Brazil: Brazil thắng đậm thuyết phục
Brazil giành chiến thắng đậm 4-0 trước Ấn Độ. Estêvão là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
Brazil kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng.
Cầu thủ nổi bật
Chấm điểm cầu thủ
Những khoảnh khắc quyết định
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
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Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-an-do-0-4-brazil-brazil-thang-dam-thuyet-phuc-467724.html