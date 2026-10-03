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Thống kê trận đấu Ấn Độ 0-4 Brazil: Brazil thắng đậm thuyết phục

Brazil giành chiến thắng đậm 4-0 trước Ấn Độ. Estêvão là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

Brazil kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng.

Cầu thủ nổi bật

Chấm điểm cầu thủ

Những khoảnh khắc quyết định

Phong độ & thống kê mùa giải

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

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Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-an-do-0-4-brazil-brazil-thang-dam-thuyet-phuc-467724.html