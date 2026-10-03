Bồ Đào Nha chịu thiệt hại khi Ronaldo bỏ đội

Bồ Đào Nha mất hàng trăm nghìn người theo dõi sau khi Ronaldo rời đi. Ảnh: Reuters.

Theo ghi nhận, tài khoản Instagram chính thức của đội tuyển Bồ Đào Nha mất hơn 400.000 lượt theo dõi chỉ trong chưa đầy 24 giờ, sau thời điểm Ronaldo thông báo rời trại tập trung của ĐTQG.

Theo A Bola, cuộc khủng hoảng bùng phát sau những phát biểu của HLV Jorge Jesus, khiến Ronaldo tỏ thái độ không hài lòng và quyết rời đi. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ, đồng thời tạo ra những phản ứng trái chiều trên các nền tảng trực tuyến.

Trước khi tranh cãi nổ ra, tài khoản Instagram của đội tuyển Bồ Đào Nha có khoảng 24,942 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, con số này sụt giảm xuống còn khoảng 24,5 triệu, tương đương hơn 400.000 lượt bỏ theo dõi trong chưa đầy một ngày. Lượng người theo dõi vẫn đang giảm dần vì tầm ảnh hưởng lớn của CR7.

Quyết định rời đi của CR7 gây chấn động bóng đá thế giới. Ảnh: Reuters.

Nhiều người hâm mộ công khai bày tỏ sự thất vọng, cho rằng họ theo dõi đội tuyển chủ yếu vì Ronaldo. Một số bình luận đáng chú ý viết: "Chúng tôi không theo dõi Bồ Đào Nha, chúng tôi chỉ theo dõi Ronaldo" hay "Giờ tôi không cần phải giả vờ yêu mến Bồ Đào Nha vì Cristiano nữa. Anh ấy là cầu thủ duy nhất đáng xem trong đội bóng này".

Hiện tại, Ronaldo vẫn là nhân vật có lượng theo dõi lớn nhất Instagram, với khoảng 679 triệu người. Dù vậy, trang cá nhân của siêu sao người Bồ Đào Nha cũng ghi nhận mức giảm hơn 500.000 lượt theo dõi trong 15 ngày gần đây, trùng thời điểm xuất hiện những diễn biến mới về tương lai của anh ở đội tuyển quốc gia.

Những con số trên cho thấy sức ảnh hưởng của Ronaldo đối với cộng đồng người hâm mộ trong bối cảnh tương lai của anh cùng tuyển Bồ Đào Nha đang nhận được nhiều sự quan tâm.

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