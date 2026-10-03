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Thống kê trận đấu Worksop Town 0-3 United of Manchester: United of Manchester thắng đậm thuyết phục

United of Manchester giành chiến thắng đậm 3-0 trước Worksop Town. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-worksop-town-0-3-united-of-manchester-united-of-manchester-thang-dam-thuyet-phuc-467728.html