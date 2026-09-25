Bồi dưỡng nguồn trẻ cho Đảng

Từ phong trào tại khu dân cư, nhiều đoàn viên trẻ tiêu biểu ở xã A Lưới 2 được phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng.

Từ những phong trào cơ sở

Đầu năm 2026, Nguyễn Trương Ý Như, đoàn viên Chi đoàn thôn 6 (nay là thôn Trường Sơn, xã A Lưới 2) được kết nạp vào Đảng. Với một đoàn viên trẻ ở vùng cao, đó không chỉ là dấu mốc đáng nhớ mà còn là sự ghi nhận cho một hành trình bắt đầu từ những việc rất đỗi quen thuộc ở khu dân cư.

Ý Như từng tích cực tham gia các hoạt động đoàn, phong trào tình nguyện tại địa phương, từ Ngày Chủ nhật xanh, vệ sinh môi trường đến các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình khó khăn, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... Ở mỗi hoạt động, sự nhiệt tình, trách nhiệm và tinh thần vì tập thể dần trở thành cách để nữ đoàn viên trẻ tự rèn mình.

“Được trở thành đảng viên dự bị vào đầu năm 2026 là một mốc son vô cùng ý nghĩa”, Ý Như chia sẻ. Giây phút tuyên thệ dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh khiến cô hiểu rằng, phía sau niềm tự hào ấy là trách nhiệm lớn hơn. Đó là phải tiếp tục học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phấn đấu để chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng vào năm 2027.

Từ khi trở thành đảng viên dự bị, Ý Như càng có thêm động lực để tham gia công tác đoàn ở địa phương. Những chủ trương, nghị quyết được tiếp cận sâu hơn giúp cô có thể chuyển tải các nội dung tuyên truyền đến đoàn viên theo cách gần gũi, dễ hiểu. Trong các phong trào, cô tự nhắc mình phải xông xáo, làm trước, làm đến cùng để tạo sự lan tỏa. Đồng thời, qua sinh hoạt chi bộ, những tâm tư, nguyện vọng của thanh niên ở khu dân cư cũng được Ý Như lắng nghe, phản ánh để có hướng hỗ trợ phù hợp.

Câu chuyện của Ý Như cũng là một lát cắt trong cách A Lưới 2 tạo nguồn phát triển Đảng từ phong trào thanh niên. Sau hơn một năm thành lập xã, trong 37 đảng viên mới được kết nạp có 17 đoàn viên ưu tú. Con số ấy cho thấy, những phong trào ở cơ sở không chỉ tạo môi trường để tuổi trẻ cống hiến, mà còn là nơi phát hiện, thử thách và bồi dưỡng những nhân tố trưởng thành.

Theo Bí thư Đoàn xã A Lưới 2 Lê Thị Lệ Thủy, với địa bàn miền núi có phần lớn đoàn viên, thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số, việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng là nhiệm vụ quan trọng để tạo nguồn cán bộ trẻ, trẻ hóa đội ngũ đảng viên và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Đảng bộ xã được giao chỉ tiêu kết nạp 55 đảng viên mới mỗi năm, đặt ra yêu cầu tổ chức đoàn phải chủ động hơn trong phát hiện, giáo dục và rèn luyện nguồn. Đáng chú ý, A Lưới 2 còn sớm hướng việc tạo nguồn từ những đoàn viên tuổi 18. Mô hình “Câu lạc bộ Đảng viên tuổi 18” tại Trường THPT A Lưới được duy trì từ năm 2023 đến nay và đã có 16 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Để nguồn trẻ được rèn luyện và trưởng thành

Từ thực tế ở A Lưới 2 có thể thấy, để một đoàn viên trở thành đảng viên, điều quan trọng không nằm ở những con số đơn thuần, mà là cả quá trình phát hiện, rèn luyện và thử thách trong thực tiễn. Đây cũng là cách các cấp bộ đoàn đang hướng tới trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng.

Các phong trào hành động cách mạng được xem là môi trường quan trọng để đoàn viên thể hiện năng lực, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến. Từ tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới đến chuyển đổi số, hỗ trợ người dân..., những đoàn viên tích cực, có uy tín trong tập thể được phát hiện để tiếp tục bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng.

Toàn thành phố hiện duy trì nhiều hình thức giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cho thanh niên như học tập lý luận chính trị, tìm hiểu nghị quyết của Đảng, các diễn đàn “Tuổi trẻ tiến bước dưới cờ Đảng”, “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”... Kết quả chung cũng cho thấy hướng đi này đang phát huy hiệu quả. Năm 2025, các cấp bộ đoàn toàn thành phố giới thiệu và tham gia tạo nguồn để kết nạp 1.186 đảng viên. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, đã giới thiệu 881 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó 470 người được kết nạp.

Tuy vậy, công tác tạo nguồn ở một số nơi vẫn chưa thật sự thường xuyên; môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến chưa đồng đều, sự phối hợp giữa tổ chức đoàn với cấp ủy, chính quyền và các ngành có lúc chưa chặt chẽ. Điều này đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ tư duy “giới thiệu cho đủ nguồn” sang chú trọng chất lượng và quá trình trưởng thành của từng đoàn viên.

Theo Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thanh Hoài, thời gian tới cần đổi mới cách tuyên truyền, giáo dục để đưa những nội dung về Đảng đến gần hơn với thanh niên. Cùng với đó, cần cụ thể hóa việc rèn luyện đoàn viên ưu tú qua từng phong trào, giao nhiệm vụ để họ được thử thách và khẳng định mình; phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ nguồn. Quan trọng hơn, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đoàn, gắn với trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên và chính tổ chức cơ sở đoàn. Khi mỗi phong trào trở thành một “phép thử”, mỗi nhiệm vụ trở thành một cơ hội trưởng thành, việc vào Đảng của người trẻ sẽ không chỉ là một dấu mốc, mà là kết quả của cả quá trình rèn luyện, cống hiến.