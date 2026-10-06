Điểm mới về 4 môn học trong Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT

Với những người lính Biên phòng thường xuyên công tác xa nhà, sự sẻ chia và đồng hành của gia đình là nguồn động viên rất lớn để các anh yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hơn 20 năm xây dựng gia đình, Trung tá Trần Đức Tuấn, nhân viên kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Trà Cổ, Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh, cùng vợ là chị Bùi Thị Thúy Quỳnh đã vượt qua những tháng ngày xa cách, cùng nhau chăm lo gia đình, nuôi dạy các con trưởng thành. Từ sự đồng lòng của hai vợ chồng, mái ấm gia đình trở thành chỗ dựa bình yên, vững chãi để anh vượt qua khó khăn, công tác tốt nơi biên giới.