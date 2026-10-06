Giáo dục

Điểm mới về 4 môn học trong Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT

Báo Khánh Hòa
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Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 78/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS ban hành kèm theo Thông tư số 36/2021/TT-BGDĐT và một số nội dung của Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT.

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/multimedia/infographic/202610/infographic-diem-moi-ve-4-mon-hoc-trong-chuong-trinh-giao-duc-thuong-xuyen-cap-thcs-va-thpt-c1f03d6/