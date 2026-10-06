Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng và yêu cầu trình độ chuyên môn

Đợt tuyển dụng năm 2026 tập trung tuyển dụng nhiều vị trí giáo viên Hạng III ở cả 3 cấp học với tổng chỉ tiêu cụ thể như sau:

Khối Giáo viên Tiểu học (Mã số V.07.03.29):

- Môn cơ bản (7 chỉ tiêu): Yêu cầu ứng viên có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục Tiểu học.

- Giáo dục thể chất (1 chỉ tiêu): Yêu cầu bằng cử nhân trở lên ngành Sư phạm Giáo dục thể chất hoặc Sư phạm Thể dục thể thao. Các trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành Thể dục thể thao hoặc Huấn luyện thể thao bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Khối Giáo viên Trung học cơ sở (Mã số V.07.04.32):

- Ngữ văn (2 chỉ tiêu): Cử nhân trở lên ngành Sư phạm Ngữ văn.

- Toán học (1 chỉ tiêu): Cử nhân trở lên ngành Sư phạm Toán học.

- Ngoại ngữ - Tiếng Anh (1 chỉ tiêu): Cử nhân trở lên ngành Sư phạm Tiếng Anh. Trường hợp có bằng Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh cần bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm THCS.

- Khoa học tự nhiên (1 chỉ tiêu): Cử nhân trở lên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên.

- Lịch sử và Địa lý (1 chỉ tiêu): Cử nhân trở lên ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý, hoặc Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý. Nếu tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Lịch sử hoặc Địa lý thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THCS.

- Giáo dục thể chất (1 chỉ tiêu): Bằng cử nhân Sư phạm Giáo dục thể chất/Thể dục thể thao hoặc cử nhân chuyên ngành kèm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THCS.

Khối Giáo viên Trung học phổ thông (Mã số V.07.05.15):

- Toán học (1 chỉ tiêu): Cử nhân trở lên ngành Sư phạm Toán học.

- Hóa học (1 chỉ tiêu): Cử nhân trở lên ngành Sư phạm Hóa học. Trường hợp tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Hóa học ngoài ngành đào tạo giáo viên phải bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THPT.

- Ngữ văn (2 chỉ tiêu): Cử nhân trở lên ngành Sư phạm Ngữ văn.

Thời gian, địa điểm và cách thức đăng ký

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 6-10-2026 đến ngày 5-11-2026.

Giờ tiếp nhận trong ngày làm việc: Sáng từ 08h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00 (nghỉ các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày Lễ).

- Địa điểm nộp phiếu đăng ký: Văn phòng Trường Tiểu học, THCS và THPT Thăng Long (Cơ sở 4 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội) – Số 6 đường Lê Công Hành, xã Thường Tín, TP. Hà Nội.

Thông tin chi tiết: Ứng viên xem chi tiết về Phiếu đăng ký, nội dung thi tuyển và lệ phí tại trang thông tin điện tử https://hnmu.edu.vn hoặc https://liencapthanglong.hnmu.edu.vn. Thông báo đã được ký duyệt bởi Hiệu trưởng Đỗ Hồng Cường.

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