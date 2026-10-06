Thủ khoa Bách khoa công bố nghiên cứu tại hai hội nghị AI hàng đầu thế giới

Lê Danh Vinh - Thủ khoa Chương trình Tài năng Khoa học máy tính, trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, ĐH Bách khoa Hà Nội.

Từ những lần trượt thực tập đến nghiên cứu AI

Sau bốn năm đại học, Vinh đạt điểm tổng kết 3,92/4 và trở thành thủ khoa Chương trình Tài năng Khoa học Máy tính. Khi biết điểm số của mình thuộc nhóm cao nhất trường và cao nhất chương trình, Vinh cho biết: “Các thành viên trong lớp đều rất giỏi và tài năng, ai cũng có những điểm mạnh riêng, được tuyển chọn kỹ ngay từ khi bước vào đại học. Mình rất bất ngờ khi đạt được thành tích này”, Vinh chia sẻ. Vinh xem đây là “một tiền đề, bước đà” cho những chặng đường tiếp theo.

Vinh cùng gia đình chụp ảnh kỉ niệm trong ngày tốt nghiệp.

Trong học tập, Vinh ưu tiên hiểu bản chất thay vì ghi nhớ máy móc. Anh thường cố gắng liên hệ kiến thức, lý thuyết với những vấn đề gần gũi, hình thành trực giác trước khi đi sâu vào một vấn đề. Việc tự đặt câu hỏi, làm bài tập và nhìn lại những lỗi sai cũng trở thành cách để Vinh củng cố kiến thức. “Với mình, quan trọng nhất vẫn là khả năng tự học và duy trì sự tò mò, vì đó là điều giúp mình tiến bộ lâu dài”, Vinh nói.

Nam sinh cho rằng, lý thuyết tạo nền tảng, trong khi thực hành và các môn chuyên ngành đòi hỏi khả năng vận dụng kiến thức vào những bài toán cụ thể. Vì vậy, Vinh thường học chắc phần cốt lõi trước, sau đó áp dụng vào bài tập, dự án hoặc nghiên cứu. AI cũng được Vinh sử dụng như một công cụ hỗ trợ học tập. Theo anh, nếu sử dụng đúng cách, AI có thể giúp tìm hiểu nhanh hơn, gợi mở cách tiếp cận mới và kiểm tra lại những phần chưa hiểu. Tuy nhiên, Vinh cố gắng sử dụng AI như công cụ hỗ trợ thay vì phụ thuộc vào nó.

Con đường đến với nghiên cứu AI của Vinh cũng có những lần thử sức không thành công. Năm thứ hai đại học, Vinh từng ứng tuyển thực tập vị trí AI Engineer tại một số công ty nhưng không được nhận. Những lần thất bại khiến Vinh hụt hẫng, nhưng sau mỗi cuộc phỏng vấn, anh nhận ra, bản thân còn nhiều khoảng trống về kiến thức và kỹ năng thực tế. Từ đó, anh hiểu rõ hơn yêu cầu của doanh nghiệp đối với một ứng viên và biết mình cần bổ sung điều gì. “Nhìn lại, mình nghĩ đó là một giai đoạn rất quan trọng giúp bản thân trưởng thành hơn trong cách học và định hướng bản thân”, Vinh chia sẻ.

Hai dấu mốc nghiên cứu tại ‘ICML’ và ‘EMNLP’

Bên cạnh học tập, Vinh dành thời gian tham gia nghiên cứu khoa học về AI và Vision-Language Models. Trong quá trình này, Vinh có một bài báo với vai trò first author tại ‘ICML 2026’ và một bài báo với vai trò co-first author tại ‘EMNLP 2026’.

Đây đều là những hội nghị quốc tế lớn trong lĩnh vực mà Vinh theo đuổi. Theo nam sinh, quá trình nghiên cứu mang lại cho anh nhiều kinh nghiệm về làm việc nhóm, giải quyết những bài toán khó, thực nghiệm và viết bài nghiên cứu.

Vinh lựa chọn AI bởi đây là lĩnh vực ngày càng hiện diện trong nhiều mặt của đời sống, từ giáo dục, y tế, tài chính, sản xuất, giao thông, đến các công cụ hỗ trợ công việc hằng ngày. “Mình cảm thấy, đây không chỉ là một lĩnh vực thú vị về mặt công nghệ mà còn có tiềm năng tạo ra những thay đổi thực sự và mang lại giá trị cho xã hội”, Vinh nói.

Trong số những dấu mốc đáng chú ý thời đại học, Vinh từng đoạt giải Nhất Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh toàn quốc năm 2023, tham gia "AI Challenge – AutoGrade Innovation" năm 2024, với bài toán xây dựng mô hình AI có khả năng tự động nhận diện và chấm đáp án trong bài thi trắc nghiệm THPT. Anh cũng tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu về AI và Vision-Language Models.

Không chỉ có những con số

Dù dành nhiều thời gian cho học tập và nghiên cứu, Vinh vẫn duy trì hoạt động thể thao cùng các thành viên trong lớp. Anh tham gia đội bóng của lớp tại giải ILeague của trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, ĐH Bách khoa Hà Nội và cùng đồng đội giành chức vô địch trong hai năm 2025 và 2026. Với Vinh, những trải nghiệm này giúp anh gắn bó hơn với bạn bè, mở rộng các mối quan hệ và hiểu hơn về tinh thần đồng đội.

Vinh tham gia hoạt động thể thao tại trường.

Nhìn lại hành trình đại học, nam sinh cho rằng, kết quả mình đạt được có sự đóng góp của những người bạn đồng hành. Từ chia sẻ tài liệu, trao đổi phương pháp học, đến cùng nhau giải quyết những phần kiến thức khó, việc học hỏi lẫn nhau giúp Vinh tiến bộ. Bên cạnh đó, thầy cô cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nền tảng và định hướng cho anh. “Danh hiệu thủ khoa là một niềm vui và sự ghi nhận cho cả quá trình học tập, đồng thời cũng là động lực để mình tiếp tục cố gắng, học hỏi và hoàn thiện bản thân trong tương lai”, Vinh chia sẻ.

Hiện tại, Vinh làm việc với vai trò Kỹ sư AI tại VinMotion, tham gia các bài toán liên quan đến robot humanoid. Sau môi trường đại học, anh muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế, đặc biệt tìm hiểu cách đưa những ý tưởng và kết quả nghiên cứu vào các hệ thống thực tế - nơi có những yêu cầu và giới hạn khác với môi trường nghiên cứu. Về lâu dài, Vinh dự định tiếp tục học ở các bậc cao hơn để đào sâu chuyên môn và nghiên cứu.

Ảnh: NVCC