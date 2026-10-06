Lâm Đồng biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2021-2026

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Hà Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng Tôn Thị Ngọc Hạnh trao Giấy khen cho 12 cá nhân và 3 tập thể tiêu biểu.

Các mô hình học tập của Lâm Đồng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng

Qua 5 năm triển khai, phong trào xây dựng xã hội học tập của tỉnh Lâm Đồng, công tác khuyến học, khuyến tài đã từng bước đi vào chiều sâu với sự tham gia của các cấp, các ngành và Nhân dân.

Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 614.900 gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập, chiếm hơn 73%; 2.584 cộng đồng học tập, đạt hơn 95%; 1.920 đơn vị học tập, đạt trên 85%. Tỷ lệ công dân đạt danh hiệu Công dân học tập đạt 52,25%.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh Lâm Đồng đã vận động hơn 452 tỷ đồng cho Quỹ khuyến học, khuyến tài; trao gần 596.200 suất học bổng trị giá 258 tỷ đồng; đồng thời khen thưởng gần 540.000 học sinh với tổng số tiền 158 tỷ đồng.

Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị Biểu dương và đánh giá các mô hình học tập tiêu biểu năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong xây dựng và duy trì các mô hình học tập tại nhà trường, gia đình, dòng họ, cộng đồng và xã hội; gắn xây dựng đơn vị học tập với nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy học tập suốt đời.

Nhiều cách làm phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở được trao đổi, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thực chất của các mô hình trong giai đoạn mới.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Hà Thị Hạnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Hà Thị Hạnh đánh giá cao tinh thần học tập, sự chủ động và những cách làm sáng tạo của các cấp, các ngành, địa phương và Nhân dân trong xây dựng xã hội học tập thời gian qua.

Qua các mô hình đã lan tỏa, tạo chuyển biến trong nhận thức về học tập suốt đời, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đề nghị bước sang giai đoạn mới, công tác khuyến học cần chuyển mạnh từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng thực chất. Trong đó, phải lấy Công dân học tập làm hạt nhân, mở rộng nội dung học tập không chỉ bằng cấp mà còn là kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ưu tiên hỗ trợ các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào còn khó khăn.

Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Sức sống của phong trào được minh chứng sinh động qua những con người và tập thể cụ thể, biến tinh thần học tập suốt đời thành hành động thực tế. Tiêu biểu như câu chuyện đầy cảm hứng của ông Nguyễn Văn Cường (54 tuổi, Bí thư Chi bộ thôn Quảng Hòa, xã Kiến Đức) dù ở tuổi ngũ tuần vẫn quyết tâm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chứng minh tinh thần học tập không bao giờ cùng.

Hội nghị biểu dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu cho 5 mô hình học tập tiêu biểu.

Bên cạnh đó là truyền thống hiếu học từ nền tảng gia đình của ông Vũ Văn Thái (xã Tuy Đức) chăm lo cho 6 người con thành đạt; là tinh thần tự học vươn lên của cộng đồng thôn Ka Ming (xã Di Linh); sự nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học của tập thể Trường Trung học Cơ sở Lê Văn Tám (xã Liên Hương); hay nét đẹp hiếu học được vun đắp qua nhiều thế hệ của dòng họ Nguyễn Hữu (gốc Đà Nẵng) tại Lâm Đồng.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng biểu dương 12 cá nhân và 3 tập thể tiêu biểu cho 5 mô hình học tập: Công dân học tập, Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập.

Đây là những điển hình có cách làm hiệu quả, sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời và thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập của tỉnh Lâm Đồng.