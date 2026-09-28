Bộ đội Côn Đảo học tập, thực hành theo Bác

7 giờ 30 phút, trên trận địa Đại đội Phòng không 7, Trung đoàn Hỗn hợp 39, khẩu lệnh chỉ huy vang lên dứt khoát. Các chiến sĩ nhanh chóng cơ động vào vị trí, thực hiện nhiệm vụ theo chức trách. Từng động tác dứt khoát, chính xác, nhịp nhàng cho thấy sự thuần thục, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm được tôi luyện từng ngày. Đây là sự cụ thể hóa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Phòng không 7, đó là tận tâm, trách nhiệm với công việc.

Đại úy Huỳnh Tấn Đạt, Chính trị viên Đại đội Phòng không 7 phấn khởi cho biết: “Học và thực hành theo Bác trước hết là phải hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn tự giác rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh và khả năng xử trí tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi điều kiện”.

Chỉ huy Trung đoàn Hỗn hợp 39 trò chuyện với chiến sĩ.

Trung tá Lý Minh Vân, Chính ủy Trung đoàn Hỗn hợp 39 trao đổi: Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp nắm chắc tình hình nhiệm vụ, gắn việc học tập và thực hành theo Bác với nhiệm vụ rèn luyện bộ đội hằng ngày, hằng tuần: Từ nếp sống, tác phong chính quy đến khả năng phối hợp xử trí tình huống và ý thức tự giác thực hiện chức trách, yêu cầu nhiệm vụ. Ví như, tự giác trong huấn luyện trên thao trường, bảo đảm ca trực trên trận địa, chấp hành chế độ, nền nếp chính quy...

Từ việc thực hành theo Bác hằng ngày, các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn đã xây dựng được nhiều chương trình, mô hình tiêu biểu, hiệu quả, như Chương trình “Cà phê sáng tâm tình cùng chiến sĩ”, được xây dựng từ tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của cán bộ và mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ với chiến sĩ. Cán bộ muốn quản lý, giáo dục bộ đội tốt, trước hết phải gần gũi chiến sĩ, hiểu chiến sĩ, biết lắng nghe và thực sự quan tâm đến đời sống của cấp dưới thì tình cảm cán-binh mới thêm gắn bó”.

Chương trình được tổ chức mọi lúc, mọi nơi, không cần bục phát biểu, không khoảng cách, mà chỉ cần những chiếc bàn nhỏ, những ly cà phê và câu chuyện đời thường để tạo nên không gian cởi mở cho cán bộ, chiến sĩ thoải mái trò chuyện, sẻ chia... Nhờ đó, cán bộ hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình và những khó khăn của từng quân nhân để kịp thời có biện pháp động viên, giải quyết phù hợp, thỏa đáng. Chương trình đã góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thiết thực xây dựng đoàn kết nội bộ, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận và nâng cao sức mạnh tổng hợp của đơn vị. Binh nhất Nguyễn Hoàng Hải, chiến sĩ Đại đội Thông tin tâm sự: “Qua chương trình “Cà phê sáng tâm tình cùng chiến sĩ”, tôi được giãi bày với chỉ huy đơn vị, giúp giải tỏa những áp lực sau thời gian huấn luyện, đồng thời cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của cán bộ đối với chiến sĩ”.

Thực hành tư tưởng “Hiếu với dân” của Bác Hồ, Trung đoàn đã xây dựng Chương trình “Bữa ăn nghĩa tình quân dân” và tổ chức thường xuyên, nhằm chia sẻ khó khăn với người nghèo, đồng thời gắn kết nghĩa tình quân dân trên biển. Bà Nguyễn Thị Lâm, ngụ tại khu dân cư số 5, đặc khu Côn Đảo, xúc động chia sẻ: “Tham gia chương trình, chúng tôi được lãnh đạo đặc khu và các chú bộ đội quan tâm, thăm hỏi thân tình. Bữa cơm tuy giản dị nhưng thật ấm áp nghĩa tình, giúp chúng tôi thêm yêu cuộc sống, tin tưởng hơn vào cấp ủy, chính quyền địa phương và Bộ đội Cụ Hồ”... Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn còn tích cực tham gia các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Những chiếc đèn lồng được bộ đội tự tay làm tặng trẻ em dịp Tết Trung thu; những suất học bổng trong Chương trình “Nâng bước em đến trường”, hay hành động giúp ngư dân chằng chống tàu thuyền trong dông bão... đã vun đắp nghĩa tình quân dân thêm sắt son, ấm áp.

"Thực hành theo Bác ở nơi đảo xa không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ việc mỗi người tự soi, tự sửa, làm tốt chức trách, giữ nghiêm kỷ luật, sống có trách nhiệm, biết yêu thương đồng chí, đồng đội và gắn bó với nhân dân. Chính từ những việc làm bình dị ấy, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Hỗn hợp 39 được bồi đắp từng ngày...".

(Thượng tá TRẦN THANH LÂM, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Hỗn hợp 39)