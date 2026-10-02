[Infographic] Chứng khoán tuần 28/9-2/10/2026: Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng
Thị trường tuần 28/9-2/10/2026 có 5 phiên liên tiếp giảm điểm với áp lực bán tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Kết tuần VN-Index giảm 2,66% về mức 1.737,71 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng thị trường trong tuần tiêu cực, hầu hết các nhóm ngành đều chịu áp lực điều chỉnh.
Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch trên HoSE tăng 4,6% so với tuần trước; thể hiện áp lực bán gia tăng ở nhóm vốn hóa trung bình, nhỏ. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tuần này với giá trị bán 1.660 tỷ đồng trên HoSE.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-tuan-289-2102026-thi-truong-co-tuan-thu-2-lien-tiep-giam-diem-khoi-ngoai-tiep-tuc-ban-rong-post992643.html