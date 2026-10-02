[Infographic] Chứng khoán tuần 28/9-2/10/2026: Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Sau 3 - 5 năm làm việc tại Nhật Bản, nhiều lao động Việt Nam trở về với khoản tiền tích lũy và kinh nghiệm thực tế. Nhưng với một bộ phận, hành trình ấy chưa kết thúc. Khoảng 27% lao động sau khi hồi hương có nguyện vọng tiếp tục ra nước ngoài, phần lớn muốn trở lại thị trường từng làm việc.