Xã Ô Diên: Một mái nhà, một điểm tựa

Ở thôn Liên Hồng, bà Đỗ Thị Như Ý là người khuyết tật, thuộc hộ nghèo. Gia đình chỉ có hai mẹ con. Cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn, sức khỏe hạn chế khiến việc lao động, kiếm sống không dễ dàng, trong khi những khoản chi tiêu thiết yếu vẫn phải lo từng ngày. Chuyện tích cóp khoản tiền đủ lớn để xây dựng một căn nhà kiên cố gần như là điều quá xa vời.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ô Diên trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà Đỗ Thị Như Ý, thôn Liên Hồng. Ảnh: PV

Cũng tại thôn Liên Hồng, bà Nguyễn Thị Sơn đón nhận sự hỗ trợ với một câu chuyện khác. Bà Sơn là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Gia đình bà đã thoát diện cận nghèo. Đó là kết quả của một quá trình cố gắng, nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều khoản phải lo. Để xây dựng một căn nhà kiên cố, gia đình vẫn cần một nguồn kinh phí mà nếu tự xoay xở hoàn toàn thì không dễ. Sự hỗ trợ lần này vì thế trở thành một điểm tựa để gia đình thực hiện dự định đã nhiều lần phải cân nhắc.

Một căn nhà mới không thể làm những khó khăn trong quá khứ biến mất. Nhưng một chỗ ở ổn định có thể giúp gia đình nhẹ đi một phần gánh nặng, có thêm điều kiện để lo cho cuộc sống phía trước.

Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Sơn, thôn Liên Hồng. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thị Bảy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ô Diên cho biết, việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết là một trong những hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho các hộ còn khó khăn, giúp người dân ổn định chỗ ở và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

"Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau, vì vậy sự hỗ trợ cũng cần đến đúng lúc, đúng đối tượng. Chúng tôi mong những căn nhà được xây dựng sẽ giúp các gia đình ổn định hơn, từ đó có thêm điều kiện và động lực để vươn lên", Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ô Diên nói.