Giá cá bống trứng miền Tây chạm mốc kỷ lục những ngày cuối vụ

Thị trường thực phẩm TP HCM đang ghi nhận đợt biến động giá mạnh đối với các mặt hàng cá đồng đặc sản mùa nước nổi. Trong đó, cá bống trứng miền Tây liên tục tăng giá khi bước vào giai đoạn cuối vụ. Mức giá thu mua cá tươi chưa qua sơ chế tại các chợ truyền thống hiện dao động từ 250.000 đồng/kg ở thời điểm đầu mùa lên tới 300.000 đồng/kg.

Nguyên nhân chính khiến giá cá bị đẩy lên cao xuất phát từ nguồn cung khan hiếm hơn so với mọi năm, khiến các vựa thu mua mỗi ngày chỉ gom được số lượng nhỏ vài chục kilôgam.

Ảnh minh hoạ.

Tại các kênh bán lẻ trực tuyến và đại lý kinh doanh nông sản miền Tây, phân khúc cá bống trứng đã qua sơ chế đạt mức giá kỷ lục 240.000 đồng cho mỗi hộp 300g, tương đương 800.000 đồng/kg. Mức giá đắt đỏ này bao gồm chi phí nhân công tỉ mỉ để cắt đầu, rửa sạch mà không làm dập phần trứng trong bụng cá. Dù giá bán ở mức cao, nhiều đầu mối phân phối tại TP HCM và Vĩnh Long đều rơi vào tình trạng cháy hàng, buộc phải dừng nhận thêm đơn mới để ưu tiên trả hàng cho khách đặt trước.

Sức ép từ mức giá cao và đặc tính khó bảo quản của cá bống trứng miền Tây đã thúc đẩy sự tăng trưởng tiêu thụ của các dòng cá bống thay thế. Trong đó, cá bống cát mang trứng khai thác từ hồ Trị An đang ghi nhận mức cầu tăng mạnh tại hệ thống chợ và cửa hàng hải sản TP HCM. Dù là sản phẩm có quanh năm, nhưng dòng cá bống cát kích thước lớn (đạt từ 10 đến 15 con/kg) chỉ có trứng vào mùa mưa nên sản lượng thực tế không nhiều, đẩy giá bán trên thị trường cao hơn đáng kể so với các loại cá bống cát thông thường.

Mức định giá cao của cá bống hồ Trị An được người tiêu dùng chấp nhận nhờ lợi thế thịt mềm, béo, dễ bảo quản và kích thước lớn phù hợp cho nhiều món ăn gia đình. Việc cá bống trứng miền Tây có mặt bằng giá mới đạt 800.000 đồng/kg đã gián tiếp củng cố giá trị kinh tế cho dòng cá bống đặc sản từ lòng hồ thủy điện.

Sự tăng giá vượt bậc của các mặt hàng cá bống đặc sản phản ánh rõ quy luật cung cầu khi nguồn lợi thủy sản tự nhiên ngày càng chịu áp lực khai thác lớn. Nhằm duy trì nguồn cung và ổn định sinh kế cho ngư dân, chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp tái tạo quần thể cá lòng hồ. Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã tiến hành thả 10.200 con cá giống đợt 1 xuống hồ Trị An và dự kiến tiếp tục thả đợt 2 với số lượng tương tự vào tháng 11.

Chương trình bổ sung tổng cộng 20.400 con cá giống trong năm được kỳ vọng sẽ giúp phục hồi trữ lượng các loài cá bản địa, trong đó có cá bống. Việc bảo tồn hệ sinh thái lòng hồ không chỉ góp phần hạ nhiệt áp lực giá cả trên thị trường tiêu dùng mà còn đảm bảo chuỗi cung ứng thực phẩm bền vững cho khu vực TP HCM và các tỉnh lân cận trong dài hạn.

Mời quý độc giả xem video: Những thách thức với ngành thủy sản/ Nguồn: VTV