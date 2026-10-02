Trung đoàn 209: 'Đánh trận' trên thao trường Xuân Bảng

Sáng sớm ngày đầu tiên của chương trình, khi sương thu còn đọng trên lá cỏ ven đường thì tại Trường bắn Xuân Bảng đã nhộn nhịp các hoạt động quân sự. Trên các tuyến đường dẫn vào thao trường, từng bộ phận cơ động về vị trí theo kế hoạch. Không khí chuẩn bị khẩn trương nhưng nền nếp.

Thực hành bắn đạn thật nội dung “Tiểu đội Bộ binh trong chiến đấu tiến công”.

Tại khu vực tập kết, cán bộ, chiến sĩ kiểm tra quân tư trang, vũ khí, trang bị và các điều kiện phục vụ thực hành. Cán bộ các cấp trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở bộ đội nắm chắc nhiệm vụ, thống nhất động tác và chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn. Nắng càng lên cao, không khí trên thao trường càng oi nóng. Mặt đất khô, bụi bám trên giày và quân phục. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo chiến sĩ. Thế nhưng, từng phần việc vẫn được triển khai theo đúng kế hoạch.

Lô cốt địch bị hỏa lực các phân đội Trung đoàn 209 tiêu diệt.

Ở một vị trí chuẩn bị, Binh nhất Nguyễn Phi Toàn, xạ thủ B41, Tiểu đội 5, Trung đội 2, Đại đội 5, Tiểu đoàn 8 vừa lau những giọt mồ hôi trên trán vừa tranh thủ kiểm tra lại trang bị cá nhân. Chia sẻ trước giờ thực hành, chiến sĩ cho biết: “Thời tiết hôm nay khá nóng, nên quá trình thực hành sẽ vất vả hơn, nhưng đây cũng là điều kiện để chúng tôi rèn luyện sức bền, khả năng giữ bình tĩnh và thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn”.

Cùng với công tác chuẩn bị, cán bộ huấn luyện chú trọng kiểm tra sức khỏe, nhắc bộ đội bổ sung nước, nghỉ ngơi hợp lý, bảo đảm trạng thái tốt nhất trước khi bước vào các nội dung thực hành.

Chiến sĩ tăng cường quan sát, theo dõi mục tiêu.

Vào buổi chiều, sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, các đơn vị bước vào thực hành. Giờ G sắp đến, không khí trên thao trường thay đổi rõ rệt. Tiếng trao đổi nhỏ dần. Các bộ phận lần lượt vào vị trí. Cán bộ chỉ huy kiểm tra lần cuối các điều kiện bảo đảm.

Đúng giờ G, khẩu lệnh của người chỉ huy dứt khoát truyền đi. Các chiến sĩ nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Những động tác đã được luyện tập nhiều lần nay được thực hiện trong điều kiện có tiếng súng thật, đòi hỏi bộ đội phải tập trung cao độ, giữ vững tâm lý và phối hợp chặt chẽ với đồng đội.

Tiếng súng vang lên, dội vào khoảng không rộng của thao trường. Những âm thanh liên tiếp tạo nên nhịp độ khẩn trương của buổi thực hành. Nắng chiếu thẳng xuống thao trường khiến khuôn mặt các chiến sĩ đỏ lên vì nóng. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, thấm vào vành mũ. Nhưng khi có khẩu lệnh, tất cả nhanh chóng lấy lại sự tập trung. Ánh mắt hướng về phía trước, động tác dứt khoát, thể hiện rõ sự nghiêm túc và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Chiến sĩ B41 chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ bắn.

Sau từng lượt thực hành, cán bộ tổ chức nhận xét, rút kinh nghiệm ngay tại khu vực quy định. Những ưu điểm được biểu dương; những điểm còn hạn chế được chỉ rõ để bộ đội tiếp tục khắc phục. Nhịp độ trên thao trường được duy trì liên tục, khẩn trương nhưng không vội vàng.

Sau một đêm tĩnh lặng, sáng hôm sau, thao trường Xuân Bảng tiếp tục trở lại nhịp độ huấn luyện. Sau khi ổn định lực lượng, các đơn vị tổ chức những nội dung theo kế hoạch của ngày tiếp theo.

Trung tá Trần Văn Bắc, Trung đoàn trưởng vừa theo dõi bộ đội vừa nhận xét: “Qua thực hành, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện đánh giá sát hơn những nội dung đã được huấn luyện. Chúng tôi yêu cầu bộ đội phải thực hiện đúng động tác, phối hợp chặt chẽ, giữ vững kỷ luật và đặc biệt bảo đảm an toàn trong toàn bộ quá trình”.

Dưới cái nắng của thao trường, các nội dung vẫn được triển khai theo kế hoạch. Những chiến sĩ chưa đến lượt tiếp tục theo dõi, chuẩn bị tâm thế. Người hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng trở về vị trí, kiểm tra trang bị và chờ chỉ huy giao nhiệm vụ tiếp theo. Không khí ấy tạo nên hình ảnh quen thuộc của thao trường: Khẩn trương nhưng không vội vàng; quyết liệt nhưng luôn đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu.

Sau những ngày thực hành trong điều kiện thời tiết nắng nóng, trên gương mặt cán bộ, chiến sĩ hiện rõ sự mệt mỏi. Quân phục lấm bụi, mồ hôi thấm đẫm vai áo. Nhưng xen trong đó là niềm vui sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đại úy Đào Quang Linh, Đại đội trưởng, Đại đội 7, Tiểu đoàn 8 cho biết: “Thực hành bắn đạn thật là dịp để đơn vị đánh giá thực chất kết quả huấn luyện. Qua hai ngày thực hành, cán bộ, chiến sĩ có thêm điều kiện rèn luyện bản lĩnh, nâng cao khả năng phối hợp và xử trí tình huống. Những nội dung còn hạn chế sẽ được đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới”.

Những ngày ở Trường bắn Xuân Bảng khép lại. Tiếng súng đã ngừng, nhưng những bài học từ thao trường vẫn còn đó: Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần vượt khó, ý thức chấp hành kỷ luật và khả năng giữ vững bình tĩnh trong điều kiện cường độ cao.

Từ thao trường Xuân Bảng, mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm một lần tự rèn mình qua thực tiễn. Những giọt mồ hôi dưới nắng nóng góp phần tôi luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.