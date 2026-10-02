Ủy ban Văn hóa và Xã hội sẽ cho ý kiến thẩm tra dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa tại phiên họp toàn thể lần thứ Tư

Phiên họp toàn thể lần thứ Tư của Ủy ban Văn hóa và Xã hội sẽ diễn ra trong hai ngày 3 và 4.10 tại Hà Nội, với nội dung tập trung cho ý kiến về 8 dự án luật thuộc các lĩnh vực lao động, an sinh xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch, y tế và các vấn đề xã hội.

Phiên họp toàn thể lần thứ Ba của Ủy ban Văn hóa và Xã hội

Theo chương trình, phiên họp khai mạc sáng 3.10. Trong buổi sáng, Ủy ban Văn hóa và Xã hội sẽ cho ý kiến về 3 dự án luật, gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Luật Việc làm; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Buổi chiều cùng ngày, Ủy ban Văn hóa và Xã hội sẽ cho ý kiến về 2 dự án luật, gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Sáng 4.10, chương trình phiên họp tiếp tục với 3 dự án luật. Ủy ban Văn hóa và Xã hội sẽ cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.