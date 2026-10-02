Cô giáo mầm non tiếp sức bộ đội trên thao trường huấn luyện

Ngày 1.10, Đoàn cơ sở phối hợp với Hội Phụ nữ Trung đoàn 228 tổ chức chương trình “Giao lưu, động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên trong huấn luyện diễn tập năm 2026”.

Đại tá Nguyễn Nam Thắng, Phó Chính ủy Sư đoàn 365 động viên bộ đội khắc phục khó khăn để làm quen với môi trường huấn luyện dã ngoại

Hoạt động nhằm kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần cán bộ, chiến sĩ sau quá trình huấn luyện quy trình, chuẩn bị bước vào thực hiện nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật dã ngoại tại thao trường.

Dự chương trình có đại tá Nguyễn Nam Thắng, Phó Chính ủy Sư đoàn 365, đại biểu Phòng Chính trị Sư đoàn, Hội Phụ nữ Sư đoàn, đại diện Trường Mầm non Hương Lạc (phường Lạng Giang, thành phố Bắc Ninh), cùng lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 228 và đông đủ cán bộ, chiến sĩ các kíp chiến đấu huấn luyện tại khu vực dã ngoại của trung đoàn.

Đại diện Hội phụ nữ Trung đoàn 228 phát biểu động viên bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện

Đại diện Ban Giám hiệu và các cô giáo trường Mầm non Hương Lạc tặng quà động viên các kíp chiến đấu

Trong không khí vui tươi, đầm ấm, chương trình diễn ra với các hoạt động giao lưu văn nghệ, thăm hỏi, tặng quà và tiếp nước cho lực lượng tham gia huấn luyện.

Những lời ca, tiếng hát cùng tình cảm chân thành của Hội Phụ nữ Sư đoàn và các cô giáo Trường Mầm non Hương Lạc không chỉ mang đến niềm vui, sự phấn khởi mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu động viên tại chương trình, đại diện Hội Phụ nữ Trung đoàn 228 bày tỏ sự tin tưởng vào bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ các kíp chiến đấu; đồng thời mong muốn mỗi quân nhân tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nắm chắc quy trình, thuần thục động tác, nâng cao khả năng hiệp đồng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các cô giáo trường Mầm non Hương Lạc ân cần hỏi thăm, động viên bộ đội trên thao trường

Hội phụ nữ Trung đoàn 228 cùng các cô giáo trường Mầm non Hương Lạc tiếp nước cho bộ đội trên thao trường

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy, vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội Phụ nữ và tình cảm gắn bó của đơn vị kết nghĩa đối với bộ đội.

Qua đó, chương trình góp phần chăm lo đời sống tinh thần, bồi đắp tình đoàn kết đồng chí, đồng đội, thắt chặt mối quan hệ quân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân.

Sự động viên kịp thời này tiếp thêm sức mạnh, ý chí tự lực, tự cường để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 228 quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật năm 2026, góp phần xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.