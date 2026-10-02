Phó Tổng Giám đốc Vietcombank xin nghỉ hưu trước tuổi

Đơn được ông Tuân ký ngày 30/9, trong đó nêu rõ nguyện vọng chủ động sắp xếp công việc cá nhân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trong việc bố trí nhân sự và bảo đảm ổn định hoạt động. "Tôi nhận thấy đây là thời điểm phù hợp để sắp xếp công việc và đề nghị được nghỉ hưu trước tuổi", ông Tuân viết trong đơn.

Ông Nguyễn Văn Tuân - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietcombank - xin nghỉ hưu trước tuổi (ảnh: VCB).

Ông Tuân cho biết đã cân nhắc thấu đáo trước khi đưa ra quyết định, đồng thời ý thức rõ việc chuyển giao nhiệm vụ của lãnh đạo cấp cao cần được thực hiện đầy đủ, bảo đảm tính kế thừa và liên tục trong điều hành; cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao cho đến thời điểm nghỉ hưu.

Ngoài Vietcombank, mới đây một số ngân hàng khác cũng có biến động nhân sự cấp cao.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) bổ nhiệm ông Chester Gorski làm Quyền Tổng Giám đốc VietBank từ ngày 29/9. Trước đó, ông Gorski vừa được VietBank bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc từ ngày 18/9.

Theo VietBank, việc bổ nhiệm nằm trong kế hoạch củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo cấp cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngân hàng trong giai đoạn mới.

Trong khi đó, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam thông báo bổ nhiệm ông Ryu Je Eun giữ chức tổng giám đốc từ ngày 16/9/2026.

Ông Ryu Je Eun có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng tham gia hoạch định chiến lược kinh doanh toàn cầu và có nhiều năm làm việc tại thị trường Việt Nam.

Trước đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Vũ - thành viên HĐQT, đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/9/2026.

Những thay đổi nhân sự tại các ngân hàng diễn ra ở cả cấp điều hành và quản trị, từ bổ nhiệm lãnh đạo mới, giao quyền điều hành đến điều chỉnh vị trí trong HĐQT, nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức và hoạt động của từng nhà băng.