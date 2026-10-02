Hà Nội thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển

Doanh nghiệp đóng góp quan trọng vào tăng trưởng

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên kết vùng và tạo động lực tăng trưởng mới. Đây là dịp để các địa phương, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi, đề xuất giải pháp phát triển, gắn với yêu cầu mở rộng không gian phát triển, phát huy thế mạnh của từng địa phương và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Huyền Chi

Tinh thần này cũng phù hợp với thông điệp của chương trình. Liên kết cần được cụ thể hóa bằng những hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, công nghệ và thị trường, để nguồn lực của mỗi doanh nghiệp góp phần tạo nên sức mạnh chung.

Trong bối cảnh biến động địa chính trị, giá năng lượng, nguyên vật liệu và chi phí vận tải tác động tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, kinh tế Thủ đô vẫn duy trì đà tăng trưởng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu đánh giá, kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có đội ngũ doanh nhân trẻ.

Theo số liệu 8 tháng năm 2026, Hà Nội có 24,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, với vốn đăng ký 472,3 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% về số lượng và 96,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 9,1 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 22,3%. Thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt 129,9 nghìn tỷ đồng.

Những kết quả trên cho thấy nỗ lực duy trì sản xuất, mở rộng đầu tư, tạo việc làm và đóng góp cho ngân sách của cộng đồng doanh nghiệp. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn sự đóng góp, tinh thần dấn thân, bền bỉ của các doanh nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là cộng đồng doanh nhân trẻ Thủ đô.

Hà Nội đang tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 và hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm trong giai đoạn 2026-2030. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố cần phát huy các động lực tăng trưởng hiện có, đồng thời mở rộng không gian phát triển thông qua liên kết vùng, đổi mới sáng tạo và sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Cụ thể hóa liên kết bằng những hợp tác thiết thực

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, Hà Nội cần phát huy vai trò trung tâm, kết nối và lan tỏa, cùng các địa phương hình thành các hành lang đô thị, công nghiệp và dịch vụ.

Việc phát triển các tuyến cao tốc kết nối liên vùng, đường Vành đai 4 và Vành đai 5 vùng Thủ đô sẽ mở rộng thị trường, tăng khả năng kết nối sản xuất, lưu thông hàng hóa và tạo thêm cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu, kết nối hạ tầng chỉ phát huy đầy đủ hiệu quả khi đi cùng sự phối hợp giữa các địa phương và hợp tác giữa các doanh nghiệp. Các địa phương cần phát huy lợi thế riêng, bổ trợ cho nhau; doanh nghiệp cần liên kết để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng quy mô, tiếp cận công nghệ và thị trường.

Khẳng định “sự thành công của doanh nghiệp cũng chính là sự thành công của thành phố”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, thành phố tiếp tục đổi mới phương thức điều hành, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các doanh nhân tham gia phiên thảo luận trong khuôn khổ diễn đàn. Ảnh: Tùng Nguyễn

Từ yêu cầu phát triển của thành phố và nội dung diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh 4 định hướng. Trước hết là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và xử lý khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Các sở, ngành, địa phương phải xác định rõ đầu mối, trách nhiệm và thời hạn giải quyết công việc; tăng cường phối hợp, khắc phục tình trạng đùn đẩy hoặc chậm xử lý, lấy kết quả thực hiện làm cơ sở đánh giá.

Thành phố sẽ thúc đẩy liên kết với các địa phương khu vực miền Bắc trong phát triển hạ tầng, công nghiệp, công nghệ và logistics. Sự phối hợp cần hướng tới hình thành chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm, sử dụng hiệu quả nguồn lực, phát huy thế mạnh của từng địa phương và tạo điều kiện cho doanh nghiệp cùng phát triển.

Cùng với đó, thành phố khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực quản trị. Các lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, công nghiệp văn hóa và dịch vụ có giá trị gia tăng cao là những hướng phát triển mà doanh nghiệp trẻ có thể chủ động nghiên cứu, khai thác. Cùng với mở rộng thị trường, doanh nghiệp cần chú trọng chất lượng sản phẩm, tuân thủ pháp luật và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu đề nghị các Hội Doanh nhân trẻ phát huy vai trò kết nối doanh nghiệp với chính quyền và các đối tác. Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội phối hợp với các Hội trong khu vực thúc đẩy những hợp tác cụ thể; tổng hợp khó khăn, kiến nghị và sáng kiến từ thực tiễn để các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét trong quá trình xây dựng, thực hiện chính sách.

Thành phố mong muốn cộng đồng doanh nhân trẻ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, năng động, sáng tạo; chủ động tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Mỗi thỏa thuận hợp tác cần hướng tới kết quả cụ thể, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và tăng trưởng chung của các địa phương.

“Liên kết vùng vừa là yêu cầu phát triển, vừa là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp cùng tạo ra những giá trị mới. Tinh thần hợp lực tại diễn đàn được kỳ vọng sẽ được chuyển thành những hoạt động hợp tác thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh.