Phê duyệt mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng lên gần 73.000 ha

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 tại Khu kinh tế Vũng Áng. Ảnh: TTXVN.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918 ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Diện tích Khu kinh tế Vũng Áng sau mở rộng khoảng 72.998 ha

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) sau khi mở rộng có diện tích lên tới khoảng 72.998 ha. Trong đó, phần diện tích đất liền chiếm 57.998 ha, bao trọn các xã và phường bao gồm: Sông Trí, Hải Ninh, Vũng Áng, Hoành Sơn, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Kỳ Xuân cùng một phần xã Kỳ Văn. Phần còn lại là 15.000 ha không gian mặt biển.

Quyết định cũng định vị Vũng Áng là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành và đa lĩnh vực. Trọng tâm phát triển hướng đến công nghiệp cơ bản, gắn liền với việc xây dựng và khai thác hiệu quả cụm bến cảng Vũng Áng, Sơn Dương cùng hệ thống đường sắt, đường bộ quy mô vùng, quốc gia và quốc tế. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm kinh tế, đầu mối giao thông vận tải và giao lưu quốc tế quan trọng của toàn vùng Bắc Trung Bộ.

Đồng thời, Vũng Áng đóng vai trò cửa ngõ chiến lược kết nối khu vực Trung, Thượng Lào, Đông Bắc Thái Lan vào miền Trung và Việt Nam. Khu kinh tế này được kỳ vọng là cực tăng trưởng toàn diện, có sự liên kết chặt chẽ và chia sẻ lợi ích với Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, Hòn La cùng các vùng phụ cận, tạo động lực phát triển hài hòa về kinh tế, văn hóa, môi trường và an ninh quốc phòng.

Phát triển khu kinh tế Vũng Áng thành khu vực trọng điểm Bắc Trung Bộ

Mục tiêu cốt lõi của việc mở rộng ranh giới là tạo ra quỹ đất và không gian đủ lớn để thu hút các dự án đầu tư chiến lược trong tương lai. Vũng Áng được định hướng bứt phá thành khu vực năng động, trọng điểm của nền kinh tế Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, khu vực này sẽ nghiên cứu triển khai các mô hình kinh tế mới như Khu thương mại tự do, qua đó tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội cho Hà Tĩnh và các địa phương lân cận.

Về cấu trúc không gian kinh tế, Vũng Áng sẽ được xây dựng dựa trên các trụ cột chính bao gồm: công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến, chế tạo; trung tâm logistics, dịch vụ cảng biển và phát triển thương mại dịch vụ. Sự phát triển đồng bộ của khu liên hợp công nghiệp, trung tâm điện lực gắn với cụm cảng nước sâu sẽ đảm bảo mang lại hiệu quả tổng hợp, bền vững trên mọi phương diện.

Quá trình phát triển cũng đặc biệt chú trọng việc tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế và hành lang phát triển trong vùng. Việc xây dựng sẽ bảo đảm sự đồng bộ tuyệt đối giữa các khu chức năng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội và khả năng đáp ứng tài nguyên, năng lượng, tạo tiền đề triển khai các công trình trọng điểm ngay trong khu kinh tế.

Hoàn thiện môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng; thu hút đầu tư có chọn lọc

Khu kinh tế Vũng Áng đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nơi đây sẽ trở thành cực phát triển trọng tâm phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh, liên kết chặt chẽ với vùng Bắc Quảng Trị để hình thành các chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, khu kinh tế sẽ đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ gắn với lợi thế cảng nước sâu. Các loại hình dịch vụ logistics, vận tải, thương mại, công nghệ thông tin, du lịch, giáo dục và y tế chất lượng cao sẽ được tập trung đầu tư để kết nối thuận lợi với thị trường quốc tế, qua đó đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa. Cùng với việc tạo ra nhiều việc làm mới, Vũng Áng sẽ từng bước hình thành Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển qua từng phân kỳ đầu tư.

Khu kinh tế cam kết xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Định hướng thu hút đầu tư sẽ được tiến hành có chọn lọc, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, mang lại giá trị gia tăng cao, có tính liên kết lan tỏa. Đặc biệt, mọi dự án đều phải bảo đảm nghiêm ngặt các yếu tố về môi trường sinh thái và vững chắc về quốc phòng, an ninh khu vực.

Lộ trình và kế hoạch phát triển

Lộ trình phát triển Khu kinh tế Vũng Áng được chia thành ba giai đoạn mang tính chiến lược, đảm bảo sự phát triển bền vững và liên tục. Giai đoạn đầu tiên từ năm 2026 đến năm 2027 sẽ tập trung hoàn thành Quy hoạch chung và một số quy hoạch phân khu 1/2.000 đối với các khu vực quan trọng. Đây là thời kỳ bản lề để khởi công các cơ sở hạ tầng lớn và xúc tiến mạnh mẽ việc thu hút các dự án đầu tư.

Bước sang giai đoạn 2028 - 2030, khu kinh tế sẽ bắt đầu đưa vào vận hành hiệu quả các công trình và dự án đã hoàn thành. Trọng tâm của giai đoạn này là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng đô thị, công nghiệp và dịch vụ, đồng thời nghiên cứu triển khai các mô hình khu công nghiệp, dự án sản xuất thế hệ mới.

Giai đoạn cuối cùng từ năm 2031 đến năm 2050 sẽ là lúc Vũng Áng hoàn thiện toàn diện hệ thống kết cấu kinh tế - xã hội. Tiến trình đô thị hóa sẽ được đẩy nhanh tối đa, hình thành nên diện mạo của một đô thị đáng sống, xanh, thông minh với các dịch vụ chất lượng cao nhất. Quyết định mở rộng này có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký và chính thức thay thế các Quyết định số 72 ngày 3/4/2006 cùng Quyết định số 19 ngày 3/3/2010 trước đây của Thủ tướng Chính phủ.

Thu Thảo