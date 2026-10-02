Hà Nội dồn lực trong quý 4 để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp. (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hà Nội)

Kinh tế Hà Nội duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 9 tháng, với GRDP tăng 8,85%, riêng quý 3 tăng 10,02%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm 2026, thành phố đang dồn lực khai thác các dư địa tăng trưởng trong chặng cuối năm.

Tăng trưởng quý 3 vượt 10%, nhưng chưa đạt kịch bản

Tại phiên họp Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ tháng 10 diễn ra ngày 2/10, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng khá trong quý 3 và 9 tháng năm 2026.

GRDP quý 3 ước tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý từ đầu năm. Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 8,85%, cao hơn mức 7,92% cùng kỳ năm trước.

Trong các khu vực kinh tế, dịch vụ tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ, tăng 9,14% và đóng góp hơn 6 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Công nghiệp - xây dựng tăng 8,8%, trong đó riêng ngành xây dựng tăng 10,89%.

Sức mua trong nước tiếp tục cải thiện. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt 810,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6%. Du lịch cũng duy trì đà tăng với khoảng 27,5 triệu lượt khách, tăng 6,2%; khách quốc tế đạt 6,67 triệu lượt, tăng 22%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 113,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3%.

Đầu tư và xây dựng là một điểm sáng khác. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng đạt 451,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19%; riêng quý 3 đạt khoảng 194,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5%.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú báo cáo tại phiên họp. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội)

Tiến độ đầu tư công cũng có chuyển biến rõ nét. Đến hết ngày 30/9, Hà Nội đã giải ngân 115.574 tỷ đồng, bằng 96,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 69,91% kế hoạch thành phố giao đến nay.

Các chỉ số về ngân sách, FDI, công nghiệp và xuất khẩu cũng ghi nhận mức tăng khá. Thu ngân sách nhà nước đạt 568.582 tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán và tăng 6,1% so với cùng kỳ. Hà Nội thu hút 4,07 tỷ USD vốn FDI, tăng 5,9%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%, trong khi kim ngạch xuất khẩu đạt 16,86 tỷ USD, tăng 9,3%.

Tuy nhiên, những con số trên vẫn chưa đủ để Hà Nội yên tâm với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Theo kịch bản tại Chỉ thị số 17/CT-UBND, GRDP 9 tháng phải tăng 9,73%, trong khi thực tế mới đạt 8,85%. Riêng quý 3, mức tăng 10,02% thấp hơn 2,52 điểm phần trăm so với kịch bản 12,54%. Khoảng cách này đặt áp lực lớn lên ba tháng cuối năm.

Tập trung vào những dư địa có thể tạo tăng trưởng ngay

Để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số, Hà Nội xác định trước hết phải lượng hóa phần tăng trưởng còn thiếu, xác định giá trị tăng thêm cần tạo ra trong quý 4 và xây dựng các phương án tăng trưởng ở mức cao, trung bình và thấp.

Thay vì dàn trải nguồn lực, thành phố sẽ phân rã nhiệm vụ tới từng sở, ban, ngành, xã, phường; đồng thời xác định rõ lĩnh vực nào có khả năng tạo thêm sản lượng, doanh thu và giá trị tăng thêm trong thời gian còn lại của năm.

Đầu tư công và xây dựng tiếp tục được xem là nhóm động lực quan trọng. Thành phố sẽ kiểm đếm tiến độ giải ngân tới từng chủ đầu tư, từng dự án; tập trung xử lý các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư, vật liệu và tổ chức thi công.

Các dự án giao thông, đường sắt đô thị, cầu qua sông Hồng, công trình chống ngập cùng những dự án hạ tầng quy mô lớn tiếp tục được thúc đẩy, không chỉ nhằm tăng khối lượng đầu tư trong ngắn hạn mà còn tạo thêm năng lực phát triển cho những năm tới.

Cùng với vốn nhà nước, Hà Nội sẽ tìm cách huy động mạnh hơn nguồn lực từ khu vực tư nhân và FDI. Thành phố tập trung xử lý các dự án ngoài ngân sách còn vướng mắc, chuẩn bị quỹ đất sạch và hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp để tạo điều kiện triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại cuộc họp. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội)

Định hướng thu hút FDI cũng được điều chỉnh theo hướng chọn lọc hơn, ưu tiên công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu và phát triển, công nghiệp chế biến, chế tạo.

Trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu, thành phố dự kiến làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp công nghiệp lớn, doanh nghiệp xuất khẩu và những dự án có khả năng tăng công suất ngay trong quý 4. Các vấn đề về tín dụng, đất đai, nguyên liệu, năng lượng, lao động, logistics và thủ tục đầu tư sẽ được tập trung tháo gỡ.

Ở khu vực dịch vụ, Hà Nội tiếp tục kích cầu tiêu dùng, thương mại, du lịch và công nghiệp văn hóa; đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để mở rộng những động lực tăng trưởng mới.

Cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành nhiệm vụ, sản phẩm có thể kiểm đếm

Điểm đáng chú ý trong điều hành quý 4/2026 là yêu cầu không dừng ở việc đặt mục tiêu mà phải chuyển thành những nhiệm vụ có sản phẩm và kết quả cụ thể.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu đề nghị trong ba tháng cuối năm, đặc biệt tháng 10 và 11, các mục tiêu tăng trưởng phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả có thể kiểm đếm. Những nội dung thành phố đã ký kết, giao nhiệm vụ trong lĩnh vực đầu tư phải nhanh chóng chuyển thành công việc và kết quả thực tế, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng đề nghị Sở Tài chính sớm tham mưu xây dựng “bản điều hành tăng trưởng,” lựa chọn khoảng 20-30 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trực tiếp theo dõi, điều hành.

Cách làm này nhằm tạo một hệ thống theo dõi thống nhất, trong đó các chỉ tiêu của từng lĩnh vực được kết nối với nhau. Khi một chỉ tiêu có nguy cơ không đạt tiến độ, thành phố có thể kịp thời điều chỉnh các nhiệm vụ liên quan thay vì mỗi ngành theo dõi một hệ thống riêng.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội)

Một dư địa khác được thành phố đặt ra là xử lý các tồn đọng sau thanh tra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đỗ Anh Tuấn cho biết Hà Nội hiện có hơn 800 kết luận thanh tra, đã giải quyết hơn 50%, còn hơn 400 kết luận chưa được thực hiện, trong đó có những nội dung vướng mắc do quy định pháp luật.

Việc tháo gỡ những tồn đọng này có thể mở đường cho các dự án tiếp tục triển khai, đồng thời khơi thông nguồn lực đất đai và các nguồn lực khác đang bị đình trệ.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục khai thác những dư địa tăng trưởng trong quý 4, đưa cơ chế, chính sách vào thực tế và tập trung xử lý các điểm nghẽn để dự án sớm triển khai.

Với mức tăng trưởng 8,85% sau 9 tháng, mục tiêu hai con số đòi hỏi Hà Nội phải tạo thêm nhịp tăng tốc rõ rệt trong quý cuối năm. Vì vậy, trọng tâm điều hành không chỉ là tìm thêm nguồn lực mà còn phải biến nguồn lực đang có thành công trình, sản phẩm, doanh thu và giá trị tăng thêm cụ thể trong thời gian còn lại của năm./.