Blog chứng khoán: Bán ít

Tranh minh họa.

Chỉ số đóng cửa tăng 0,96% lên 1816,93 điểm một lần nữa bảo toàn được ngưỡng tâm lý 1800 điểm. Sức ảnh hưởng của một số cổ phiếu như VIC, MSN, VHM rất lớn, nhưng không phải là kéo trụ thuần túy.

Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu phiên này khá, với 1,28/1 cho thấy có sự lan tỏa tăng giá tương đối tốt bên cạnh việc chỉ số lên điểm. Độ rộng trong phiên cũng cho thấy ban đầu số giảm nhiều, sau đó cải thiện dần. Dù số lượng cổ phiếu tăng mạnh với thanh khoản cao không nhiều, nhưng ít nhất cũng phản ánh khả năng thay đổi giá khá thuận lợi.

Điểm nhấn hôm nay là thanh khoản cực nhỏ: Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ đạt gần 10,8k tỷ chưa kể thỏa thuận. Phiên gần nhất thanh khoản loanh quanh ngưỡng 10k tỷ là ngày 19-20/8 vừa qua và cũng là ngưỡng đáy trong nhiều năm trở lại đây. Với mức thanh khoản cực thấp, thị trường không giảm nghĩa là áp lực bán yếu.

Đây vẫn là giai đoạn thị trường thử thách cung cầu trong bối cảnh không có thông tin gì đặc sắc. Câu chuyện nâng hạng là dài hạn, còn ngắn hạn gần như không thay đổi. Vốn ngoại cũng chưa cho thấy khác biệt gì lớn, hôm nay có quay lại mua ròng tốt hơn buổi chiều nhưng tổng thể cả ngày cũng chỉ vài chục tỷ đồng. Việc chờ đợi khối ngoại mua ròng lớn ngay lập tức là không khả thi. Điều quan trọng hơn là quan sát quy mô bán vì khối này phải giảm bán trước, khi các quỹ thụ động phải xả danh mục cũng như việc FED nâng lãi suất có thể hút dòng vốn chủ động về. Tổng mức bán của nhà đầu tư nước ngoài trên HSX hôm nay tầm 1,54k tỷ, giảm gần một nửa so với hôm qua và ở mức thấp nhất 8 tuần. Dĩ nhiên quy mô này sẽ thay đổi hàng ngày nhưng nếu mặt bằng bán thấp duy trì thành xu hướng thì sẽ là tín hiệu tốt.

Với nền thanh khoản rất thấp hiện tại, kịch bản thị trường phân hóa có khả năng xảy ra nhất. Dòng vốn dài hạn vẫn hoạt động, chỉ là trong bối cảnh giao dịch nhỏ mới tạo lực đỡ dễ nhận biết. Mặc dù còn vướng mạch thông tin vĩ mô quý 3 nhưng hiện tại đã là thời điểm có thể “dò” trước kết quả kinh doanh. Vì vậy vẫn sẽ có lực cầu chọn lọc.

Thị trường phái sinh hôm nay tăng mạnh thanh khoản lên mức cao nhất 16 phiên nhờ hiệu ứng phục hồi của các blue-chips và thị trường chung. Khi thanh khoản trên thị trường cơ sở nhỏ, ảnh hưởng của các trụ rất dễ xảy ra. Diễn biến của VIC, VHM giảm đầu ngày góp phần tạo đáy cho VN30 rõ ràng. Chỉ số có nhịp nhún xuống quanh 1945.xx rồi bật lên với basis không đáng kể, là cơ hội tốt để cược Long. Dĩ nhiên nếu VIC, VHM, MSN không được kéo lên mạnh nhịp này thì xác suất VN30 “lệt xệt” quanh 1945 là cao. Tuy nhiên phái sinh là đặt cược, không bao giờ có xác suất 100% cả, quan trọng là hành động như thế nào trong từng kịch bản.

Nhịp VN30 từ 1945.xx lên 1966.xx ngay trong 1 giờ giao dịch đầu tiên là ngon nhất, xu hướng rất mượt và chỉ số phản ứng chuẩn. Basis bắt đầu chiết khấu rộng hơn khi VN30 vượt 1966.xx cho thấy Long bắt đầu được cover. Nhịp Short xuống có hơn 20 phút đi ngang dưới 1966 nhưng cuối cùng cũng “vào trend” nhưng chỉ rơi quá 1955.xx chút ít. Thời gian còn lại VN30 dao động bật đi bật lại trong khoảng 1955-1966, trừ nhịp bị cắt ngang bởi giờ nghỉ trưa, còn lại cũng khá mượt.

Với khả năng duy trì dòng tiền không mạnh, diễn biến kiểu như hôm nay có thể còn lặp lại. Thị trường cơ sở chỉ nên canh mua chọn lọc lúc nhún xuống cho danh mục dài hạn, phái sinh vẫn là cửa đánh dao động tốt nhất.

VN30 chốt phiên tại 1965.36. Cản gần nhất ngày mai là 1967; 1975; 1983; 1992; 2007; 2016; 2028; 2037. Hỗ trợ 1955; 1945; 1938; 1932; 1923; 1909; 1902.

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