Quản lý chặt sản phẩm OCOP hết hạn, nâng hiệu quả sau công nhận

Buổi làm việc được thực hiện trong khuôn khổ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2026 trên địa bàn xã Sìn Hồ.

Toàn cảnh cuộc làm việc

Theo báo cáo của UBND xã, giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn xã có 24 sản phẩm được công nhận OCOP, với tổng kinh phí hỗ trợ 920 triệu đồng. Đến nay, 18/24 sản phẩm đã hết hạn chứng nhận nhưng chưa được đánh giá, phân hạng lại, chủ yếu là các sản phẩm actiso, đương quy, đẳng sâm. Báo cáo cũng nêu các nội dung hỗ trợ chủ thể như hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm an toàn thực phẩm, bao bì, tem nhãn, truy xuất nguồn gốc và xúc tiến thương mại; sản phẩm được giới thiệu, quảng bá trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, hiệu quả tiêu thụ chưa được lượng hóa cụ thể về doanh thu, sản lượng và thị trường.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã đề nghị UBND xã Sìn Hồ bổ sung, làm rõ số liệu về công tác chỉ đạo, tuyên truyền, kiểm tra, đào tạo, xúc tiến thương mại và an toàn thực phẩm; việc cụ thể hóa các văn bản cấp trên.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến

Đối với 18 sản phẩm hết hạn, cần rà soát tình trạng sản xuất, tiêu thụ, nhu cầu đánh giá, phân hạng lại, tâm tư, nguyện vọng của các chủ thể và việc sử dụng bao bì, nhãn mác, lô-gô OCOP. Với 6 sản phẩm còn hạn, cần đánh giá khả năng cạnh tranh, duy trì và phát triển. Đoàn cũng đề nghị làm rõ nguồn nguyên liệu, những khó khăn trong duy trì sản phẩm và hiệu quả xúc tiến, tiêu thụ. Đồng thời, lựa chọn sản phẩm gắn với thế mạnh của địa phương để tập trung hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2030; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND xã Sìn Hồ Triệu Thái Bình giải trình, làm rõ các ý kiến của Đoàn giám sát

Đại diện lãnh đạo UBND xã Sìn Hồ tiếp thu các ý kiến của Đoàn giám sát; đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận, do khối lượng nhiệm vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính tăng, trong khi biên chế chỉ có 7 người nên công tác bám sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các chủ thể còn hạn chế; xã tiếp thu, rút kinh nghiệm để khắc phục. Năm 2026, xã đăng ký 2 sản phẩm tham gia OCOP gồm thịt trâu sấy và xúc xích; về công tác kiểm tra, trong tháng 7/2026, xã đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức 1 cuộc kiểm tra.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu Hoàng Quốc Khánh kết luận cuộc làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Quốc Khánh yêu cầu UBND xã Sìn Hồ rà soát, quản lý chặt 18 sản phẩm hết hạn, nắm tình trạng sản xuất, tiêu thụ và nguyện vọng của từng chủ thể; đồng thời, quản lý việc sử dụng bao bì, nhãn mác, lô-gô OCOP và hướng dẫn các chủ thể đủ điều kiện đánh giá, phân hạng lại.

Bên cạnh đó, UBND xã cần đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm; đối với 2 sản phẩm đăng ký năm 2026, phải tính toán kỹ nguồn nguyên liệu, khả năng duy trì và thị trường tiêu thụ, bảo đảm hiệu quả sau công nhận.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Hợp tác xã Mý Giao

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Hợp tác xã Mý Giao.

+ Ngay sau buổi làm việc với UBND xã, Đoàn giám sát đã đi thực tế tại HTX Mý Giao để nắm tình hình sản xuất, phát triển sản phẩm OCOP.