VIC trở lại, VN Index tăng hơn 17 điểm

Kết phiên, VN Index tăng 17,26 điểm (0,96%), lên 1.817 điểm. Riêng VIC đóng góp 14,8 điểm cho mức tăng của chỉ số. Đứng thứ 2 về mức độ đóng góp tích cực là VHM với 2,2 điểm.

Ở chiều ngược lại, SSB tiếp tục chịu áp lực bán tháo, trở thành mã tác động tiêu cực nhất đến VN Index với mức kéo giảm khoảng 1 điểm.

Dù chỉ số tăng khá mạnh, độ rộng thị trường không thực sự tích cực khi số mã tăng chỉ nhỉnh hơn số mã giảm. Toàn sàn ghi nhận 163 mã tăng, trong khi có 127 mã giảm.

Thanh khoản tiếp tục suy giảm trong phiên hôm nay, với 531,6 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt 12.844 tỷ đồng.

Sau phiên bán ròng trước đó, khối ngoại quay trở lại mua ròng gần 60 tỷ đồng trên sàn HoSE. SBT được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với giá trị 131 tỷ đồng. Tiếp theo là MCH, VIC, VNM, MSN và CTG.

Ở chiều bán ròng, các mã chịu áp lực bán mạnh từ khối ngoại gồm TCB, VHM, VPB, BVH và VCB.