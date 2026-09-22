'Thầy trò Đường Tăng' giữa dòng xe: Tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn và pháp lý

Từ những khung hình quảng cáo đến màn ảnh rộng, Kiều Diễm đi vào điện ảnh bằng những vai nhỏ rồi từng bước tiến đến vị trí nữ chính trong “Út Lan 2”. Nếu “Tử chiến trên không” giúp cô làm quen với trường quay, “Song hỷ lâm nguy” mở ra nhiều cơ hội diễn xuất hơn thì Lan đặt cô trước một yêu cầu khác, không chỉ xuất hiện đúng lúc, mà phải giữ được đời sống của nhân vật xuyên suốt câu chuyện.