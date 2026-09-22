'Thầy trò Đường Tăng' giữa dòng xe: Tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn và pháp lý
Hình ảnh bốn thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh trong tiểu thuyết Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, cũng như rất nhiều phiên bản điện ảnh khác, đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt Nam. Mới đây, hình ảnh ấy lại xuất hiện ở TPHCM. Nhưng không phải trên rạp phim. Cũng không phải trên sân khấu kịch hay rạp xiếc mà ở một nơi chẳng ai ngờ...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thay-tro-duong-tang-giua-dong-xe-tiem-an-nhieu-rui-ro-ve-an-toan-va-phap-ly-post872732.html