Đằng sau 'đế chế' truyền thông SChannel: Những câu chuyện lần đầu được Huy NL hé lộ

Kết quả khảo sát của Ngân hàng Thế giới đối với gần 5.000 người lao động trên các nền tảng số tại Việt Nam cho thấy, hơn 90% số người được khảo sát coi công việc trên nền tảng là nguồn thu nhập chính, nhưng chỉ khoảng một phần năm tham gia bảo hiểm xã hội.