Đằng sau 'đế chế' truyền thông SChannel: Những câu chuyện lần đầu được Huy NL hé lộ
Trong 'SVodcast' số thứ 3 của Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, anh Nguyễn Lạc Huy - nhà sáng lập SChannel đã hé lộ nhiều câu chuyện về quá trình xây dựng mạng lưới truyền thông của 'nhà S'. Đằng sau sự thành công của những kênh nội dung thu hút hàng triệu lượt xem là một bức tranh thực tế về quy luật đào thải khắc nghiệt, cách quản trị nhân sự và bài toán sinh tồn của người làm nghề trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/dang-sau-de-che-truyen-thong-schannel-nhung-cau-chuyen-lan-dau-duoc-huy-nl-he-lo-post1878664.tpo