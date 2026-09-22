Hơn 1.200 tỷ đồng đầu tư vào khu công nghiệp ven biển ở miền Tây

Chiều 22/9, Tập đoàn Hà Thanh (Hà Nội) tổ chức lễ khánh thành Khu công nghiệp Trần Đề tại ấp Ngan Rô 1, xã Trần Đề, TP Cần Thơ. Khu công nghiệp có quy mô 160 ha, nằm gần cửa biển Trần Đề - vị trí được đánh giá có vai trò quan trọng trong kết nối kinh tế, logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Theo chủ đầu tư, Cần Thơ có lợi thế địa lý đặc biệt với ba cửa sông lớn đổ ra Biển Đông gồm Định An, Trần Đề và Mỹ Thanh, tạo dư địa phát triển kinh tế biển và kết nối giao thương.

Trong đó, khu vực Trần Đề được kỳ vọng trở thành một trong những đầu mối kết nối ĐBSCL với các thị trường trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, lợi thế này thời gian qua chưa được khai thác tương xứng, một phần do hạ tầng giao thông, logistics và công nghiệp hỗ trợ còn hạn chế.

Lễ khánh thành Khu công nghiệp Trần Đề.

Theo chủ đầu tư, Khu công nghiệp Trần Đề có tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, được định hướng góp phần phát triển công nghiệp, logistics và kinh tế biển của TP Cần Thơ cũng như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đến nay, chủ đầu tư đã huy động hơn 1.200 tỷ đồng để triển khai dự án, đồng thời đầu tư máy móc, thiết bị và bố trí đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, công nhân kỹ thuật phục vụ xây dựng, vận hành hạ tầng, chuẩn bị điều kiện tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp.

Không chỉ kiến tạo hạ tầng công nghiệp, Tập đoàn Hà Thanh còn trực tiếp đặt nền móng sản xuất, hình thành chuỗi giá trị khép kín ngay tại địa phương với 2 dự án quy mô lớn. Trong đó, Nhà máy sản xuất gạch men Hà Thanh Sóc Trăng với công suất 14 triệu m2 sản phẩm/năm đã hoàn thành, đi vào hoạt động giữa năm 2026 với tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng.

Đối với Nhà máy Bê tông Hà Thanh Sóc Trăng công suất trên 1 triệu tấn sản phẩm/năm (vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng) dự kiến sẽ triển khai đi vào hoạt động đầu năm 2027.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đánh giá Tập đoàn Hà Thanh đã đóng góp rất lớn vào giá trị xây dựng cho TP Cần Thơ, tạo ra cơ hội việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.