Kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore, Lào

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1830/QĐ-TTg ngày 22/9 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kết nối ứng dụng định danh quốc gia VNeID với hệ thống định danh điện tử của các nước ASEAN.

Hoàn thiện quy trình kết nối VNeID với Singpass, LAeID

Theo kế hoạch, trước mắt VNeID sẽ được kết nối với hệ thống định danh điện tử của Singapore và Lào, sau đó từng bước mở rộng với các nước ASEAN khác. Việc kết nối nhằm giảm khai báo trùng lặp, hạn chế xuất trình giấy tờ, rút ngắn thời gian kiểm tra, xác minh tại cửa khẩu, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và thúc đẩy giao lưu, thương mại, đầu tư trong khu vực.

Rà soát, xây dựng quy trình xuất nhập cảnh đối với trường hợp sử dụng Singpass/LAeID tại Việt Nam và VNeID tại Singapore, Lào.

Để triển khai, trước ngày 30/10, các Bộ: Công an, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy trình nghiệp vụ và yêu cầu kỹ thuật. Các Bộ trao đổi với cơ quan có thẩm quyền của Singapore, Lào về kết nối VNeID; rà soát, xây dựng quy trình xuất nhập cảnh đối với trường hợp sử dụng Singpass/LAeID tại Việt Nam và VNeID tại Singapore, Lào.

Cùng với đó, xây dựng tài liệu kết nối, chia sẻ, tích hợp thông tin, dữ liệu giữa VNeID với hệ thống định danh điện tử các nước ASEAN; nghiên cứu, ban hành tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật và tài liệu đặc tả kỹ thuật. Kết quả gồm văn bản hợp tác, thỏa thuận hoặc tài liệu thống nhất về kỹ thuật, nghiệp vụ giữa Việt Nam với Singapore, Lào, làm cơ sở triển khai kết nối, công nhận, xác thực định danh điện tử và trao đổi dữ liệu.

Trên cơ sở đó, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan chuẩn bị hạ tầng, môi trường thử nghiệm, kênh truyền, máy chủ, cấu hình kết nối và công cụ giám sát; kết nối, tích hợp VNeID với Singpass/LAeID trên môi trường thử nghiệm.

Các bên tổ chức kiểm thử chức năng, tích hợp, hiệu năng, xử lý lỗi, dự phòng và khôi phục dịch vụ; kiểm thử luồng nghiệp vụ tại cửa khẩu, đồng thời đánh giá hạ tầng, an ninh thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và các điều kiện trước khi thí điểm chính thức.

Các nhiệm vụ kết nối thử nghiệm, kiểm thử và đánh giá điều kiện thí điểm phải hoàn thành trước ngày 15/11. Kết quả gồm báo cáo tích hợp API, xác thực, đối soát dữ liệu, nhật ký giao dịch; hệ thống xuất nhập cảnh sẵn sàng xử lý luồng thí điểm sử dụng VNeID/Singpass/LAeID và văn bản xác nhận đủ điều kiện thí điểm.

Thí điểm tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất

Sau giai đoạn chuẩn bị, việc kết nối sẽ được đưa vào vận hành thử trong thực tế tại hai cảng hàng không quốc tế. Kế hoạch yêu cầu trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ, ngành, cơ quan, địa phương thực hiện thí điểm, vận hành, đánh giá và mở rộng việc kết nối.

Theo đó, VNeID sẽ được kết nối với hệ thống định danh điện tử quốc gia của Singapore và Lào tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Quá trình này có sự phối hợp của đơn vị quản lý cảng hàng không, hãng hàng không và cơ quan có thẩm quyền của nước đối tác.

Việc thí điểm không chỉ tập trung vào khả năng kết nối kỹ thuật mà còn đánh giá hiệu quả trong quá trình làm thủ tục. Các cơ quan liên quan sẽ đo lường, tổng hợp số liệu giao dịch; đánh giá thời gian làm thủ tục, tỷ lệ xác thực thành công, tỷ lệ lỗi, số trường hợp phải xử lý thủ công, phản ánh của người dân, doanh nghiệp và những rủi ro phát sinh.

Từ các số liệu thực tế này, cơ quan chức năng sẽ đánh giá tác động đối với nghiệp vụ xuất nhập cảnh, mức độ giảm thời gian làm thủ tục, khả năng tích hợp với quy trình kiểm soát hiện hành và phương án mở rộng sang các cửa khẩu khác.

Kết quả thí điểm sẽ được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đề xuất phương án triển khai chính thức. Đây cũng là căn cứ để tiếp tục nghiên cứu, triển khai kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử quốc gia của các nước ASEAN khác.

Kế hoạch yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan sau quá trình thí điểm phải hoàn thành mô hình vận hành tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, có số liệu giao dịch thực tế, tỷ lệ xác thực, thời gian xử lý và phản hồi của người dùng.

Trên cơ sở đó, báo cáo đánh giá tác động nghiệp vụ xuất nhập cảnh, mức độ giảm thời gian làm thủ tục, khả năng tích hợp với quy trình kiểm soát hiện hành, phương án mở rộng sang các cửa khẩu khác và các nước ASEAN khác sẽ được xây dựng. Đồng thời, các cơ quan liên quan phải có báo cáo tổng kết thí điểm và dự thảo kế hoạch mở rộng giai đoạn tiếp theo.

Từ kết quả của giai đoạn này, việc kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử quốc gia của các nước ASEAN khác sẽ tiếp tục được nghiên cứu và triển khai theo lộ trình.