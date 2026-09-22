Chứng khoán 22/9: Khối ngoại bán ròng, VN-Index vẫn 'xanh đậm'

VN-Index bật tăng mạnh mẽ

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/9, VN-Index tăng 17,26 điểm (0,96%), đóng cửa tại 1.816,93 điểm. Đáng chú ý, riêng cổ phiếu VIC đóng góp 11,28 điểm. VIC tăng 8.800 đồng (3,74%), lên 243.800 đồng/cổ phiếu, với giá trị giao dịch khoảng 358,82 tỷ đồng. Cổ phiếu này trở thành trụ đỡ nổi bật nhất của VN-Index trong phiên.

VIC đóng góp 11,28 điểm vào mức tăng của VN-Index trong phiên 22/9.

Bên cạnh VIC, VHM và MSN cũng đóng góp tích cực vào đà tăng của thị trường. Ở chiều ngược lại, SSB, ACB và VPB là những cổ phiếu gây sức ép lên chỉ số.

Cùng chiều với VN-Index, VN30-Index tăng 12,10 điểm (0,62%), lên 1.965,36 điểm. HNX-Index tăng 2,55 điểm (0,93%), đạt 276,93 điểm; HNX30-Index tăng 1,92 điểm (0,43%), lên 451,81 điểm. Trong khi đó, UPCoM-Index giảm 0,22 điểm, xuống 126,13 điểm.

Sắc xanh chiếm ưu thế trên HoSE với 163 mã tăng, trong đó có 6 mã tăng trần, 127 mã giảm và 79 mã đứng giá. Rổ VN30 ghi nhận 16 mã tăng, 9 mã giảm và 5 mã đứng giá. Trên HNX, có 56 mã tăng, trong đó 4 mã tăng trần, 54 mã giảm và 64 mã đứng giá.

Theo bảng giá SSI iBoard, khối lượng giao dịch tại bảng chỉ số VN-Index đạt 539,310 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 12.988,164 tỷ đồng. Rổ VN30 ghi nhận khối lượng giao dịch 190,955 triệu cổ phiếu, giá trị đạt 6.791,987 tỷ đồng. Trên HNX, khối lượng giao dịch đạt 43,338 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 650,093 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng hơn 286 tỷ đồng

Trái với diễn biến tăng điểm của VN-Index, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên HoSE nghiêng về chiều bán. Khối ngoại mua vào 1.110,31 tỷ đồng và bán ra 1.396,47 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng 286,16 tỷ đồng.

Đáng chú ý, SBT dẫn đầu danh sách cổ phiếu được khối ngoại mua ròng, với giá trị 131,17 tỷ đồng. Tuy nhiên, cổ phiếu này vẫn giảm 0,44%, xuống 22.600 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh SBT, VIC, MCH, VNM và MSN cũng nằm trong nhóm cổ phiếu được khối ngoại mua ròng đáng chú ý. Ở chiều ngược lại, TCB, VHM, VPB và BVH nằm trong nhóm cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng.

Trước phiên giao dịch ngày 22/9, Công ty Chứng khoán HD (HDBS) nhận định vùng 1.790–1.800 điểm là ngưỡng hỗ trợ gần của VN-Index. Nếu giữ được vùng này, chỉ số có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật để kiểm định lại vùng 1.810–1.820 điểm.

Thực tế, VN-Index kết phiên 22/9 tại 1.816,93 điểm, nằm trong vùng kiểm định mà HDBS đề cập. Tuy nhiên, theo HDBS, để lấy lại trạng thái cân bằng tốt hơn, chỉ số cần vượt 1.820 điểm, đồng thời thanh khoản khớp lệnh cải thiện và độ rộng thị trường tích cực hơn.