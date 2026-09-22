Khánh thành Khu công nghiệp Trần Đề gần 1.230 tỉ đồng

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Khu công nghiệp Trần Đề. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Chiều 22/9, Lễ khánh thành Khu công nghiệp Trần Đề chính thức diễn ra tại xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng hạ tầng công nghiệp và thu hút đầu tư của thành phố tại cực tăng trưởng khu kinh tế biển Trần Đề.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc bảo đảm đồng bộ các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ hiệu quả hoạt động của các nhà đầu tư thứ cấp; chủ động hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Khu công nghiệp, xây dựng Khu công nghiệp Trần Đề phát triển đồng bộ, hiện đại, an toàn, hiệu quả và bền vững.

Ông Trương Cảnh Tuyên yêu cầu Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định; tạo điều kiện thuận lợi nhất trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền để Khu công nghiệp Trần Đề ổn định hoạt động, thu hút được nhiều nhà đầu tư có năng lực, công nghệ hiện đại và có dự án hiệu quả.

Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Khu công nghiệp Trần Đề được kỳ vọng sẽ phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư; thu hút ngày càng nhiều dự án có quy mô, công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng cao.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trần Đề có tổng vốn đầu tư gần 1.230 tỉ đồng. Công trình có diện tích quy hoạch 160ha, trong đó quỹ đất công nghiệp dành cho xây dựng nhà máy, xí nghiệp và trung tâm logistics, bến bãi cảng đạt trên 112ha, hệ thống cấp nước sạch đồng bộ với công suất 5.800 m3/ngày.

Việc Khu công nghiệp Trần Đề hoàn thiện hạ tầng và chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới mang ý nghĩa thiết thực đối với thành phố Cần Thơ. Dự án sẽ tạo thêm không gian cho sản xuất công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp mới, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo ông Nguyễn Đức Hà, Chủ tịch Tập đoàn Hà Thanh, từ năm 2020, Tập đoàn đã chọn Trần Đề nhằm khai phá tiềm năng kinh tế biển của vùng đất này. Vượt qua nhiều khó khăn, Tập đoàn đã biến vùng đất ven biển hoang sơ thành tâm điểm phát triển công nghiệp hiện đại, đồng thời trực tiếp đặt nền móng sản xuất, hình thành chuỗi giá trị khép kín tại địa phương với hai dự án quy mô lớn là Nhà máy gạch men Hà Thanh Sóc Trăng và Nhà máy bê tông Sóc Trăng.

Nhằm phát huy tối đa tiềm năng của dự án trong giai đoạn tiếp theo, ông Nguyễn Đức Hà kiến nghị lãnh đạo thành phố cùng các cấp chính quyền tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ thủ tục pháp lý cho các nhà đầu tư thứ cấp, đồng thời kết nối đầu tư để sớm lấp đầy khu công nghiệp. Chủ tịch Tập đoàn Hà Thanh cam kết sẽ duy trì, vận hành khu công nghiệp theo chuẩn mực cao nhất; đẩy mạnh thu hút các dự án công nghệ cao; ưu tiên giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương và tích cực đồng hành cùng chính quyền trong các hoạt động an sinh xã hội.

Trong khuôn khổ lễ khánh thành, Tập đoàn Hà Thanh đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Trần Đề trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn xã với tổng trị giá 300 triệu đồng, nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống và an tâm lao động.