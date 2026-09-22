Khánh thành Khu công nghiệp Trần Đề hơn 1.200 tỷ đồng

Đại biểu cắt băng khánh thành Khu công nghiệp Trần Đề

Dự án Khu công nghiệp Trần Đề do Công ty cổ phần Bê tông Hà Thanh làm chủ đầu tư, quy mô 160 ha, có tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Trần Đề nằm ở khu vực ven biển TP Cần Thơ, tiếp giáp sông Hậu, quốc lộ Nam Sông Hậu, gần cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ – Sóc Trăng và Cảng biển Trần Đề, giúp tối ưu hóa chi phí logistics. Ngoài ra, khu công nghiệp ở vị trí dễ tiếp cận với vùng nguyên liệu nông - thủy - hải sản dồi dào, thuận lợi cho các ngành công nghiệp chế biến.

Khu công nghiệp Trần Đề

Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Trần Đề tập trung đa dạng các ngành nghề: công nghiệp sản xuất, chế biến nông - thủy sản, hậu cần biển, sản xuất ô tô, điện, điện tử…

Hiện khu công nghiệp có 2 dự án đang được triển khai là Nhà máy sản xuất gạch men Hà Thanh Sóc Trăng, vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng và Nhà máy Bê tông Hà Thanh Sóc Trăng, vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.