Gương Thanh niên sống đẹp: Vinh danh những câu chuyện tử tế lan tỏa năng lượng tích cực

Chiều 10/10/2026 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp cùng Công ty TCP Việt Nam tổ chức Hành trình và trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng và Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết trao giải thưởng các gương. Ảnh BTC

Chương trình đã vinh danh 15 gương mặt trẻ tiêu biểu với những hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Đại biểu tham dự Gala và lễ trao giải "Thanh niên sống đẹp" năm 2026. Ảnh BTC

Buổi lễ có sự tham dự của ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, Các Đoàn thể Trung ương; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, TCP Việt Nam và 15 gương mặt được vinh danh.

Lan tỏa tinh thần sống đẹp

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh: Hội LHTN Việt Nam luôn nỗ lực tổ chức các hoạt động phong trào, sinh hoạt chính trị nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước trong thanh niên. Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” ra đời từ năm 2017, là phần thưởng cao quý nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu có hành động nhân ái, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội. Sau 10 năm, giải thưởng đã tuyên dương 227 gương mặt trẻ, từ những người dân bản vùng cao cứu hộ dân khỏi lũ quét đến các nghệ sĩ nổi tiếng như Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc hay ca sĩ Hòa Minzy.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh BTC

Năm 2026, Ban tổ chức nhận được 129 hồ sơ đề cử từ 30 Hội LHTN tỉnh, thành phố và 6 đơn vị báo chí, Đoàn trực thuộc. Trong đó có 8 cá nhân dưới 18 tuổi, 1 cá nhân trên 40 tuổi, 23 cá nhân là người dân tộc thiểu số và 6 cá nhân có tôn giáo. Các đề cử trải rộng trên nhiều lĩnh vực: học tập, lao động sản xuất, quốc phòng an ninh, văn hóa nghệ thuật, y tế, thể thao, tình nguyện và phát triển cộng đồng. Từ đó, Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 15 gương tiêu biểu nhất để trao giải.

Những câu chuyện lay động lòng người

Trong số 15 gương mặt được vinh danh, nhiều câu chuyện xúc động đã để lại dấu ấn mạnh mẽ:

Phạm Thế Quang, giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hai lần tham gia đoàn cứu nạn quốc tế tại Myanmar và Venezuela, trực tiếp cứu giúp hàng chục nạn nhân và hỗ trợ hơn 500 hộ gia đình mất nhà cửa.

Cà Văn Minh, Phó Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, duy trì mô hình “Nuôi em Công an” từ năm 2022, đỡ đầu 25 học sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhiều em có việc làm và học tập tốt.

Hoàng Thị Hiền, giáo viên mầm non Nghĩa Hành (Nghệ An), đã mất đôi chân khi cứu một em nhỏ 2 tuổi khỏi tình huống nguy hiểm, trở thành biểu tượng của lòng nhân ái và trách nhiệm.

Phạm Văn Tiến, thành viên Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, tham gia nhiều dự án cộng đồng như “Alo Đom Đóm”, thư viện “Gánh sách về biển đêm” và chương trình phục hồi sinh kế sau thiên tai trị giá 800 triệu đồng.

Đinh Viết Tường, mắc hội chứng Tics nhưng vẫn theo đuổi nghệ thuật, gây xúc động với vai diễn trong phim “Trại buôn người” và lan tỏa nghị lực sống qua kênh TikTok với hơn 927.000 người theo dõi.

Nguyễn Khắc Cường, người khuyết tật vận động, hơn 20 năm gắn bó với công tác Đoàn – Hội, xây dựng lớp giáo dục đặc biệt cho trẻ rối loạn phát triển, mở thêm cơ hội cho những người yếu thế.

15 câu chuyện - 15 trái tim - chính là 15 ngọn lửa của tinh thần “sống đẹp” trong thời đại mới, khẳng định giá trị nhân văn bền vững của tuổi trẻ Việt Nam.

Những gương mặt thanh niên được vinh danh

Ý nghĩa sâu xa của “Thanh niên sống đẹp”

Theo Bí thư Nguyễn Kim Quy, sức mạnh của tuổi trẻ không nằm ở những cá nhân riêng lẻ mà ở sự gắn kết và lan tỏa, tạo nên phong trào hành động cách mạng sâu rộng. Mỗi nghĩa cử tử tế, dù giản dị, đều góp phần xây dựng xã hội nhân văn và tiến bộ; mỗi ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng là một viên gạch dựng xây tương lai đất nước. Hội LHTN Việt Nam sẽ luôn đồng hành, truyền cảm hứng và tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Tại chương trình, các cá nhân được vinh danh nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng do TCP Việt Nam trao tặng.