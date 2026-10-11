Món xưa chỉ dành cho 'nhà nghèo' nay thành đặc sản giá 50.000 đ/kg, làm nhiều món ăn ngon, tốt cho sức khỏe

Không ngọt thơm như mít chín, mít non lại được nhiều người yêu thích bởi phần thịt trắng, giòn, vị bùi và khả năng kết hợp với nhiều nguyên liệu. Từ một loại quả thường được hái bỏ khi còn nhỏ, mít non dần trở thành nguyên liệu quen thuộc trong các bữa cơm gia đình, đặc biệt ở miền Trung và miền Nam.

Mít non là quả mít được thu hoạch khi còn ở giai đoạn chưa phát triển hoàn toàn. Lúc này, quả có kích thước nhỏ hoặc vừa, vỏ xanh, gai còn mềm và chưa nở. Bổ quả mít non ra, phần múi chưa hình thành rõ như mít chín mà chủ yếu là những múi non màu trắng ngà, xơ mít và phần lõi.

Khác với mít chín có vị ngọt đậm, mít non không có vị ngọt. Khi luộc hoặc hấp chín, phần thịt mít trở nên mềm nhưng vẫn giữ độ dai nhẹ, có vị bùi, thơm đặc trưng. Đây cũng là lý do mít non có thể kết hợp với nhiều loại gia vị mà không làm món ăn bị quá ngọt.

Một trong những cách chế biến phổ biến nhất là mít non luộc. Quả được gọt bỏ lớp vỏ xanh, cắt thành miếng rồi luộc chín. Mít luộc có thể chấm với muối mè, nước mắm ớt hoặc ăn kèm các loại rau. Vị bùi, hơi dẻo của mít non khi kết hợp với vị mặn, béo của nước chấm tạo thành món ăn dân dã nhưng khá bắt miệng.

Ngoài luộc, mít non còn được dùng để kho, xào, nấu canh hoặc làm gỏi. Mít non kho với nước mắm, tiêu, ớt và các loại gia vị có phần thịt mềm, thấm đậm. Ở nhiều nơi, mít non còn được xào cùng thịt ba chỉ, tôm hoặc đậu phụ. Khi làm gỏi, mít thường được luộc chín, xé nhỏ rồi trộn với rau thơm, đậu phộng rang, hành phi và nước trộn chua ngọt.

Đặc biệt, mít non trộn là món ăn được nhiều người yêu thích. Phần mít sau khi luộc được xé hoặc thái nhỏ, trộn cùng các loại rau thơm, lạc rang, mè và gia vị. Món ăn có độ bùi của mít, giòn thơm của lạc cùng vị cay, chua, mặn, ngọt hài hòa.

Không chỉ dùng làm món ăn gia đình, mít non còn được sơ chế, đóng gói và bán trên thị trường. Giá mít non tùy kích thước, mùa vụ và hình thức bán. Quả nguyên thường có giá khoảng 10.000-30.000 đồng/kg, trong khi mít non đã sơ chế, làm sạch và cắt sẵn có thể có giá cao hơn, khoảng 30.000-50.000 đồng/kg.

Mít non cũng khá dễ trồng ở những vùng có khí hậu nóng ẩm. Cây mít sau khi trồng vài năm mới cho quả ổn định, sau đó có thể ra quả theo mùa. Với những quả bị sâu bệnh, méo hoặc được tỉa bớt để cây tập trung nuôi những quả còn lại, người dân có thể tận dụng làm thực phẩm thay vì bỏ đi.

Tác dụng của mít non với sức khỏe

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Mít non chứa nhiều nước và chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu trong khi cung cấp tương đối ít năng lượng, phù hợp với chế độ ăn kiểm soát cân nặng.

Tốt cho tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ trong mít non giúp tăng nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế táo bón.

Hỗ trợ làn da

Mít non cung cấp vitamin C, một chất chống oxy hóa cần thiết cho quá trình sản xuất collagen, góp phần duy trì làn da và sức khỏe răng miệng.

Bổ sung dưỡng chất

Mít non chứa magie, sắt, đồng và vitamin B6, những dưỡng chất tham gia vào quá trình tạo máu, chuyển hóa năng lượng và duy trì sức khỏe xương. Ngoài ra, các hợp chất chống oxy hóa trong mít có thể giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Mít non với người bệnh đái tháo đường

Mít non có hàm lượng carbohydrate và tinh bột đáng kể, nhưng khi chế biến cùng thực phẩm giàu chất xơ, protein và ăn với khẩu phần phù hợp, có thể là một lựa chọn trong chế độ ăn đa dạng của người bệnh đái tháo đường. Chất xơ trong mít non cũng giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hỗ trợ cảm giác no lâu.

Tuy nhiên, không nên xem mít non là thực phẩm có tác dụng điều trị hoặc kiểm soát đường huyết. Người bệnh cần chú ý khẩu phần và tổng lượng carbohydrate trong bữa ăn, đặc biệt với các sản phẩm mít non sấy khô vì thường cô đặc năng lượng và carbohydrate hơn.