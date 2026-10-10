Nhà đầu tư 'thở phào' với giá vàng

Khép lại phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới giao ngay tạm dừng ở mức 4.193,6 USD/ounce, tăng hơn 61 USD so với giá chốt phiên liền trước. Trước đó, kim loại quý có thời điểm tăng một mạch lên 4.202 USD/ounce, mức cao nhất trong một tuần qua.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ cũng tăng 1,4% và chốt phiên ở mức 4.216,3 USD/ounce.

Đáng chú ý, giá bạc giao ngay tăng 2,4%, lên 60,77 USD/ounce. Giá bạch kim tăng mạnh 3,1%, lên 1.685,64 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 2,1%, lên 1.146,39 USD/ounce. Tuy nhiên, cả bạch kim và palladium đều đang hướng tới một tuần giảm giá.

Diễn biến trong tuần qua của giá vàng từng khiến thị trường rơi vào trạng thái tiêu cực. Kim quý liên tục gặp "lực cản", như đồng USD, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và tình hình bán tháo trên thị trường, khiến giá vàng khó có thể bứt phá trên vùng 4.200 USD. Thậm chí vào giữa tuần, mặt hàng này từng tạo đáy ở 4.065 USD/ounce, mức thấp nhất trong 2 tháng qua.

Về mức tăng mạnh của giá vàng trong phiên mới nhất, bà Rhona O'Connell, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại StoneX, nhận định giá vàng tăng nhờ hoạt động mua bắt đáy của các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh vùng 4.000 USD/ounce đang dần hình thành ngưỡng hỗ trợ. Bà cũng phân tích thêm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất đã được phản ánh vào giá kim quý.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm so với mức cao nhất trong hơn 2 thập kỷ (ghi nhận hôm 7/10) cũng hỗ trợ tích cực cho giá vàng, theo Reuters.

Ông Han Tan, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Bybit, cho biết báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố trong tuần tới có thể trở thành chất xúc tác cho biến động lớn tiếp theo của giá vàng. "Nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng, buộc Fed phải theo đuổi chu kỳ tăng lãi suất mạnh hơn, giá vàng giao ngay có thể một lần nữa kiểm định ngưỡng hỗ trợ tâm lý 4.000 USD/ounce", ông nói thêm.

Trong khi đó, nhu cầu vàng tại Ấn Độ khá trầm lắng trong tuần này khi giá đang có xu hướng phục hồi. Hoạt động giao dịch tại Trung Quốc, thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, cũng ảm đạm do thời gian giao dịch bị rút ngắn trong kỳ nghỉ lễ.

Ở một diễn biến khác, chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu tăng 0,42% lên 104,72 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 0,39% lên 91,85 USD/thùng.

Mở đầu phiên, giá dầu thô giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Tehran và sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Trong khi đó, Iran đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày.

Tuy nhiên, những lo ngại về nguồn cung vẫn chưa được giải tỏa khi phiên giao dịch kết thúc. Các mối đe dọa đối với hoạt động vận tải biển tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz gia tăng, từ đó kéo giá các loại dầu tăng theo.

Diễn biến tại thị trường chứng khoán Mỹ cũng gây chú ý khi cả 3 chỉ số chính đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 9/10 (giờ Mỹ), được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu công nghệ. Diễn biến này xảy ra khi nhà đầu tư kỳ vọng thị trường phục hồi sau một tuần biến động với lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và giá dầu neo cao, cùng đà giảm của nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), theo CNBC.

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,64%, chốt phiên ở mức 27.366,17 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,59%, lên 7.811,54 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 423,31 điểm, tương đương 0,83%, lên 51.654,95 điểm.

Các chỉ số chứng khoán lên mức cao nhất trong ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý cung cấp dầu diesel cho cả Mỹ và thị trường toàn cầu.

Hôm 8/10, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, cho biết ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cần tăng lãi suất thêm để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 là 19%, trong khi xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 lên tới 84%.