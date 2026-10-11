Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ, về tác hại của thuốc lá, sử dụng thực phẩm an toàn, bảo vệ môi trường và hướng tới một tương lai xanh.

Khoảng 2.000 người tham gia giải chạy “Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh” tại Công viên Thống Nhất sáng 11/10.

Chương trình gồm 3 hoạt động: Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc, Trao giải Cuộc thi Tiểu phẩm truyền thông phụ nữ với phòng chống tác hại của thuốc lá và Ngày hội Phụ nữ khỏe đẹp và Tương lai xanh.

Với khoảng 2.000 người đăng ký tham gia, Ban Tổ chức chương trình mong muốn lan tỏa thông điệp: “Không khói thuốc - Không gian sống lành mạnh - Tương lai khỏe mạnh”.

Giải chạy được tổ chức như một ngày hội thể thao, văn hóa dành cho cộng đồng, đề cao tinh thần gắn kết, rèn luyện sức khỏe và sự đồng hành của các thành viên trong gia đình. Giải thưởng của chương trình gồm các hạng mục Nhất, Nhì, Ba dành cho nam và nữ, cùng giải Tập thể dành cho đội có đông vận động viên tham gia nhất.

Giải chạy thu hút đông đảo phụ nữ, gia đình và người dân tham gia, hướng tới lối sống năng động, lành mạnh.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ và sự đồng hành của gia đình, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chia sẻ, giải chạy là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên vừa được Chính phủ phát động… Chăm sóc sức khỏe phụ nữ không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mỗi người mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe và tương lai của các thế hệ. Vì vậy, cần có sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, cơ quan, đơn vị để phụ nữ có điều kiện tham gia và duy trì tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên.

Cùng với rèn luyện thể chất, bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước tác hại của khói thuốc cần trở thành hành động tự giác của mỗi người. Không hút thuốc trong nhà, nơi làm việc và không gian chung; tôn trọng sức khỏe của người xung quanh; chủ động giữ gìn môi trường sống sạch đẹp là những việc thiết thực có thể thực hiện ngay.

“Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ và gia đình tích cực rèn luyện sức khỏe, gắn hoạt động thể dục, thể thao với tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng gia đình và cộng đồng không khói thuốc”, bà Nguyễn Thị Minh Hương đề nghị.

Các đại biểu trao giải Nhất cho các vận động viên tham gia giải chạy.

Theo Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), khói thuốc gây nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Hút thuốc thụ động có thể làm tăng nguy cơ mắc khoảng 25 nhóm bệnh, trong đó có ung thư, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp và các vấn đề về sức khỏe sinh sản. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 50% trẻ em trên thế giới thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc; phơi nhiễm khói thuốc làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp, hen suyễn, viêm tai giữa và có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh.

Thông qua giải chạy, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa lối sống năng động, nâng cao ý thức phòng, chống tác hại của thuốc lá và cùng cộng đồng xây dựng môi trường sống trong lành, an toàn cho phụ nữ, trẻ em và mỗi gia đình, hướng tới một tương lai khỏe mạnh và phát triển bền vững.

Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ nước uống cho người tham gia giải chạy.

Các gian hàng trải nghiệm Ngày hội Phụ nữ khoẻ đẹp.

Bên cạnh đó, Ngày hội Phụ nữ khỏe đẹp và Hành trình xanh diễn ra từ ngày 8 đến 12/10/2026 với trên 60 thương hiệu, sản phẩm uy tín dự kiến tham gia trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm, mang đến cơ hội để phụ nữ, cộng đồng tìm hiểu, lựa chọn các sản phẩm an toàn, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh và bền vững.

Đồng hành cùng chương trình là nhiều nghệ sĩ, người đẹp, ca sĩ, MC được công chúng yêu mến như: NSƯT Thanh Tâm, NSƯT Quách Thu Phương, Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh - Miss Photo Vũ Hương Giang, Hoa khôi Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng, diễn viên Thanh Hương, Hoa hậu Phạm Thị Ngọc Thanh, Hoa hậu Doanh nhân Phạm Bích Thủy, nhà văn Hoàng Anh Tú, ca sĩ Trang Anh, Á vương Du lịch Minh Tuấn... Đặc biệt, nhiều ca sĩ, MC tuổi teen và tài năng nhí từ các tỉnh, thành như Thanh Hóa, Hà Tĩnh cũng tham gia sự kiện, lan tỏa thông điệp nói không với khói thuốc, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Giải chạy là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Các đại biểu, nghệ sĩ và người dân cùng tham gia giải chạy, lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường sống không khói thuốc.

Những bước chạy cùng lan tỏa thông điệp “Không khói thuốc - Không gian sống lành mạnh - Tương lai khỏe mạnh”.

Các cô bác phấn khởi cổ vũ các vận động viên.

Các vận động viên hào hứng xuất phát tại giải chạy vì môi trường không khói thuốc và tương lai xanh.

Các vận động viên đạt giải ở nội dung dành cho nữ tại chương trình “Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh”.

Các vận động viên đạt giải ở nội dung dành cho nam, ghi nhận tinh thần thi đấu và rèn luyện thể chất.

Ban Tổ chức trao giải cho Tập thể có đông vận động viên tham gia giải chạy.

Sự kiện góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá và tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe.

Những người tham gia giải chạy thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng môi trường sống trong lành.

Đông đảo người dân tham gia chạy bộ, hưởng ứng phong trào rèn luyện thể dục, thể thao thường xuyên.

Các tình nguyện viên áo xanh nhiệt huyết.

Giải chạy “Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh” lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ sức khỏe phụ nữ, trẻ em và xây dựng môi trường sống trong lành.

Văn nghệ tại chương trình.

Du khách ghi lại những thước phim đáng nhớ tại chương trình.