Hơn 300 khán giả tham dự Hòa nhạc nghệ thuật dân tộc Việt Nam ở Fukuoka, Nhật Bản. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka)

Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, với sự hiện diện của đông đảo khán giả Nhật Bản yêu mến Việt Nam, trân trọng hòa bình và quan tâm đến các hoạt động nhân đạo.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương đã tham dự và phát biểu khai mạc chương trình. Trong phát biểu, Tổng Lãnh sự nhấn mạnh vai trò của giao lưu văn hóa trong việc tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và gắn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Tổng Lãnh sự đồng thời đề cao ý nghĩa nhân văn của chương trình trong việc lan tỏa thông điệp hòa bình, khơi dậy tinh thần sẻ chia và nâng cao sự quan tâm của cộng đồng đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Thông qua nghệ thuật truyền thống, chương trình cũng góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, đa dạng của Việt Nam tới công chúng Nhật Bản.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương phát biểu khai mạc chương trình. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka)

Chương trình gồm phần chia sẻ về hậu quả của chất độc da cam/dioxin và phần biểu diễn nghệ thuật. Tại sự kiện, anh Nguyễn Đức, nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, đã chia sẻ câu chuyện của bản thân và những ảnh hưởng lâu dài của chất độc da cam đối với cuộc sống của các nạn nhân và gia đình. Phần chia sẻ giúp khán giả có thêm góc nhìn về những hậu quả chiến tranh vẫn còn hiện hữu, đồng thời khơi gợi sự đồng cảm và tinh thần trách nhiệm đối với các hoạt động hỗ trợ nạn nhân.

Tiếp đó, Đoàn Ca múa nhạc Bông Sen Thành phố Hồ Chí Minh đã trình diễn nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, giới thiệu vẻ đẹp phong phú của âm nhạc và nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Các nhạc cụ dân tộc như sáo trúc, đàn bầu, đàn T’rưng, đàn đá và trống, cùng những làn điệu, điệu múa mang màu sắc văn hóa Tây Nguyên và Nam Bộ, đã tạo nên một chương trình nghệ thuật giàu bản sắc.

Những tiết mục biểu diễn không chỉ mang đến trải nghiệm văn hóa cho khán giả mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam.

Bên cạnh ý nghĩa giao lưu văn hóa, chương trình còn hướng tới mục tiêu nhân đạo thiết thực. Toàn bộ số tiền thu được từ bán vé và các khoản quyên góp, ủng hộ tại sự kiện sẽ được dành cho các hoạt động thiện nguyện tại tỉnh Cao Bằng, bao gồm hỗ trợ xây dựng “Nhà tình thương” và trao học bổng cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin thế hệ thứ ba. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần nhân ái, sự sẻ chia và sự quan tâm của cộng đồng đối với những người chịu ảnh hưởng lâu dài của chiến tranh.

Trước đó, chương trình cùng chủ đề đã được tổ chức tại Hiroshima. Việc tiếp tục tổ chức tại Fukuoka góp phần mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa và nhân đạo, qua đó thúc đẩy sự hiểu biết, tình hữu nghị và gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.

Chương trình do Ban tổ chức hòa nhạc nghệ thuật dân tộc Việt Nam tại Fukuoka năm 2026 tổ chức, với sự đồng tổ chức của Tổ chức phi lợi nhuận Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Fukuoka và Thành phố Fukuoka.

Các đơn vị đồng hành, tài trợ gồm Công ty HSC JAPAN; cửa hàng chuyên doanh thực phẩm châu Á (Asia no Eki); Học viện Nhật ngữ GAG; Tổ chức phi lợi nhuận Dream Kick; Công đoàn Đường sắt Tây Nhật Bản; Liên đoàn Tự trị địa phương tỉnh Fukuoka; Công đoàn viên chức tỉnh Fukuoka; Hội đồng tỉnh Fukuoka thuộc Liên đoàn Công đoàn Thông tin - Viễn thông; Hội đồng Liên lạc các Công đoàn Giáo viên tỉnh Fukuoka ; và Chi hội Fukuoka của Hội Cựu công chức tỉnh Fukuoka.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka)