Đội tuyển Việt Nam thắng Pakistan, giành vị trí nhì bảng B

Pha bóng của đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) và Pakistan trên sân Gelora Bung Karno. (Ảnh: VP)

Bước vào trận đấu với Pakistan, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc khá thận trọng và thi đấu chậm rãi khi chỉ cần một kết quả hòa để giữ vị trí nhì bảng B. Sau gần nửa giờ thi đấu không có nhiều đột biến, đội tuyển Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua ở phút 31 từ sai lầm nơi hàng phòng ngự. Từ đường chuyền về của Hai Long, trung vệ Lê Ngọc Bảo phá bóng lúng túng, tạo điều kiện để Mohib Ullah cướp bóng, thoát xuống và đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik, mở tỷ số cho Pakistan.

Bị dẫn bàn, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật của đối phương, thiếu tốc độ trong các pha lên bóng. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam suýt có bàn gỡ ở phút bù giờ 45+3. Xuất phát từ pha chọc khe của Hoàng Đức, tiền đạo Việt kiều Williams Minh Hoàng thoát xuống đối mặt thủ môn Pakistan, nhưng nhịp đẩy bóng quá dài khiến anh dứt điểm ra ngoài.

Cầu thủ đội tuyển Việt Nam ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Pakistan. (Ảnh: VP)

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về Pakistan. Sau giờ nghỉ, đội tuyển Việt Nam lập tức tăng tốc và tạo ra thế trận khác hẳn so với 45 phút đầu. Huấn luyện viên Kim Sang-sik thực hiện hai sự thay đổi khi đưa Nguyễn Đình Bắc và Phan Tuấn Tài vào sân thay Nguyễn Tài Lộc và Cao Pendant Quang Vinh.

Phút 50, Phan Tuấn Tài chuyền bóng thuận lợi để Nguyễn Hải Long xử lý khéo léo, loại hậu vệ Pakistan rồi đặt lòng chính xác, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Chỉ 7 phút sau, đội tuyển Việt Nam tiếp tục vượt lên. Nguyễn Đình Bắc bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang để Nguyễn Hoàng Đức dứt điểm một chạm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1.

Tiền đạo Đình Bắc vui mừng khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Pakistan. (Ảnh: VP)

Đến phút 80, Đình Bắc trực tiếp lập công giúp đội tuyển Việt Nam gia tăng cách biệt. Từ đường chuyền dài của Phan Tuấn Tài, tiền đạo Công an Hà Nội thoát xuống và dứt điểm quyết đoán bằng chân trái vào góc gần.

Pakistan rút ngắn cách biệt ở phút 88 khi Ali Akbar Khan độc diễn rồi tung cú sút mạnh từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, Đình Bắc tiếp tục để lại dấu ấn với đường kiến tạo để Williams Minh Hoàng dễ dàng ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-2 cho đội tuyển Việt Nam.

Với 6 điểm, đội tuyển Việt Nam đứng nhì bảng B và sẽ chạm trán Malaysia, đội nhì bảng A, ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026.