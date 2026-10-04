Những ngày qua, mưa lớn kéo dài trong cao điểm mùa mưa khiến mực nước tại các sông, kênh rạch trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Tây Ninh liên tục dâng cao.

Nước lũ tràn vào các cánh đồng, làm ngập nhiều diện tích lúa và hoa màu của người dân đang trong thời kỳ thu hoạch.

Tại một số khu vực, mực nước dâng hơn 2m, khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đứng trước nguy cơ thiệt hại lớn nếu không được thu hoạch kịp thời.

Biên phòng Tây Ninh giúp dân thu hoạch lúa bị ngập lũ.

Trước tình hình trên, UBND xã Bình Thành đã triển khai lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch hoa màu vụ Thu Đông, ưu tiên những diện tích bị ngập sâu, có nguy cơ mất trắng, nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, sáng 4/10, Đồn Biên phòng Thuận Bình và Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây đã huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an, quân sự xã Bình Thành tham gia giúp dân thu hoạch lúa bị ngập.

Cán bộ, chiến sĩ giúp người dân gặt lúa.

Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ hai đồn biên phòng đã chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và trực tiếp xuống đồng hỗ trợ người dân.

Tại ấp Thuận Bình, xã Bình Thành, lực lượng chức năng tập trung giúp gia đình anh Nguyễn Thạch Hoàng Duy thu hoạch gần 12ha lúa đang bị ngập trong nước.

Với sự hỗ trợ của các lực lượng, việc thu hoạch được khẩn trương triển khai nhằm tận dụng thời gian, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với diện tích lúa đã đến kỳ thu hoạch.

Hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng lực lượng công an, quân sự xã kịp thời hỗ trợ người dân thu hoạch gần 12ha lúa bị ngập ở xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh.

Việc cán bộ, chiến sĩ biên phòng phối hợp cùng các lực lượng địa phương trực tiếp xuống đồng giúp dân trong thời điểm mưa lũ không chỉ góp phần bảo vệ thành quả sản xuất mà còn hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.