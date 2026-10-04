Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 04/10/2026: Mực nước trạm Tà Lài vượt mức báo động 2

Lũ trên sông Đồng Nai đang có diễn biến phức tạp khi mực nước tại trạm Tà Lài đã vượt mức báo động 2 và có xu hướng tiếp tục dao động ở ngưỡng cao trong 24 giờ tới. Tình trạng này đe dọa trực tiếp đến đời sống dân sinh cùng các hoạt động sản xuất ven bờ thuộc tỉnh Đồng Nai.

Hiện trạng lũ trên sông Đồng Nai

Mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai hiện duy trì ở mức cao với biên độ dao động trên mức báo động (BĐ) 2:

Vị trí ghi nhận: Trạm thủy văn Tà Lài trên sông Đồng Nai.

Mực nước quan trắc lúc 19h ngày 04/10/2026: Đạt mức 112,56m.

Chênh lệch ngưỡng báo động: Cao hơn mức BĐ2 là 0,06m.

Dự báo diễn biến lũ trong 24 giờ tới

Các phân tích thủy văn cho thấy mực nước sông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt:

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai được dự báo tiếp tục dao động ở trên mức BĐ2.

Dòng chảy duy trì cường suất lớn, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các điểm ngập úng kéo dài ven lưu vực.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và tác động môi trường

Cơ quan chuyên môn đã đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Cấp 2 đối với khu vực hạ lưu và phụ cận.

Các tác động cụ thể cần lưu ý:

Ngập lụt diện rộng: Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai.

Sạt lở bờ sông, suối: Mực nước cao kết hợp dòng chảy mạnh làm gia tăng áp lực gây sạt lở các bờ sông, bờ suối xung yếu.

Ảnh hưởng kinh tế - xã hội: Lũ dâng cao cản trở giao thông đường thủy, uy hiếp các khu vực nuôi trồng thủy sản, diện tích sản xuất nông nghiệp ven sông và các sinh hoạt dân sinh thường nhật.

Khuyến cáo ứng phó an toàn

Chính quyền địa phương và người dân khu vực trũng thấp ven sông Đồng Nai cần chủ động triển khai các biện pháp ứng phó:

Kê cao tài sản, bảo vệ đàn vật nuôi và chuẩn bị phương án di dời người già, trẻ nhỏ khi nước tràn vào nhà.

Kiểm tra, gia cố bờ bao ao đầm nuôi thủy sản; tuyệt đối không vớt củi, đánh bắt cá ven sông khi dòng lũ đang chảy xiết.

Hạn chế lưu thông phương tiện thủy nhỏ lẻ qua các đoạn sông có dòng nước chảy xiết và xoáy ngầm.

Tin phát lúc 21h00 ngày 04/10/2026. Thời gian ban hành bản tin tiếp theo dự kiến vào lúc 09h00 ngày 05/10/2026.