Bí mật của mỹ nhân 'Transformers'

Nhiều người nổi tiếng đã thành lập câu lạc bộ sách để lan tỏa những tác phẩm yêu thích. Reese Witherspoon xây dựng Hello Sunshine Book Club nhằm thúc đẩy tiếng nói của các nhà sáng tạo nữ, trong khi Oprah Winfrey duy trì giới thiệu danh sách đọc qua nhiều năm.

Theo Marie Claire, một cuốn sách có thể thay đổi cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống và những người nổi tiếng cũng không ngoại lệ. Nhiều ngôi sao Hollywood, chẳng hạn Rosie Huntington Whiteley, Jessica Biel... từng chia sẻ về các tác phẩm có ảnh hưởng sâu sắc đến họ.

Rosie Huntington Whiteley

Trong cuộc trò chuyện với Marie Claire, người mẫu kiêm diễn viên Rosie Huntington Whiteley chia sẻ về cuốn sách có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời cô. Đây cũng là tác phẩm cô nhiều lần mua lại để tặng người thân, bạn bè khi họ trải qua giai đoạn khó khăn.

Rosie Huntington Whiteley cho biết The Four Agreements là một trong những cuốn sách yêu thích nhất, đồng thời là tác phẩm có tác động sâu sắc nhất đến cô. Cuốn sách khai thác chủ đề tâm linh, giúp cô nhìn nhận lại bản thân và tìm lại sự cân bằng khi đối mặt với những tình huống khiến mình choáng ngợp.

Rosie Huntington Whiteley yêu thích cuốn sách The Four Agreements.

“Tôi cố gắng đọc lại cuốn sách khoảng một lần mỗi năm. Khi cảm thấy đang ở một giai đoạn nào đó trong cuộc sống hoặc bị choáng ngợp bởi một tình huống, cuốn sách giúp tôi cân bằng lại các giá trị của mình. Sau đó, tôi thường tặng nó cho bạn bè hoặc những người khác”, cô chia sẻ.

Theo người mẫu, cô có lẽ đã mua cuốn sách này 6 hoặc 7 lần để tặng em gái, mẹ và cả người thợ làm móng. Với Rosie, đây là món quà cô nghĩ đến khi biết ai đó đang gặp khó khăn, bởi nội dung tác phẩm có thể mang lại cho họ góc nhìn hữu ích.

“Tôi thích việc mình có thể chia sẻ cuốn sách và tiếp tục truyền lại cho người khác, rồi sau đó trò chuyện với họ về nó”, Rosie nói.

Jessica Biel

Bên cạnh The Great Gatsby, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn F. Scott Fitzgerald, Tender Is the Night cũng là cuốn tiểu thuyết được nhiều độc giả quan tâm. Câu chuyện xoay quanh bác sĩ Dick Diver, khai thác tình yêu, bi kịch và những biến động trong cuộc đời nhân vật.

Jessica Biel cho biết cô đã đọc cuốn sách nhiều lần và đặc biệt yêu thích tác phẩm này.

“Tôi đã đọc nó khá nhiều lần và thực sự yêu thích nó. Đây là một câu chuyện bi kịch, nhưng tôi nghĩ những câu chuyện như vậy có thể mang lại điều tốt đẹp. Khi đọc, bạn có thể nghĩ có lẽ cuộc sống của mình không tệ đến thế và bản thân vẫn ổn”, nữ diễn viên chia sẻ với tạp chí Glamour.

Cuốn sách yêu thích của Jessica Biel. Ảnh: ABC.

Keira Knightley

Keira Knightley từng gọi The Passion của nhà văn Jeanette Winterson là cuốn sách yêu thích nhất của cô.

Tiểu thuyết lấy bối cảnh châu Âu thời kỳ Napoléon, xoay quanh một người lính trẻ người Pháp phục vụ trong quân đội của Napoléon vào năm 1805. Nhân vật được giao phụ trách kho lương thực cá nhân của vị hoàng đế, mở ra câu chuyện đan xen giữa lịch sử và những trải nghiệm cá nhân.

Các tiểu thuyết của Jeanette Winterson đã khẳng định bà là một trong những nhà văn quan trọng nhất trong nền văn học thế giới. The Passion có lẽ là tác phẩm được đánh giá cao nhất của bà. Đây là tác phẩm kinh điển hiện đại khẳng định vị thế đặc biệt của bà trong thể loại tiểu thuyết.

The Passion đan xen số phận của hai con người phi thường: Henri, một người lính Pháp giản dị và Villanelle, cô con gái tóc đỏ, chân có màng của người lái đò ở Venice.

Natalie Portman

Natalie Portman tặng cuốn Cloud Atlas cho nhiều người quen. Ảnh: Just Jared.

Natalie Portman yêu thích Cloud Atlas của nhà văn David Mitchell đến mức từng tặng cuốn sách cho hầu hết người cô quen biết trong suốt 3 năm.

Chia sẻ trên website của Oprah, nữ diễn viên mô tả đây là tác phẩm kết hợp 6 câu chuyện thuộc những thời kỳ và thể loại khác nhau. Từ tiểu thuyết lịch sử đến truyện trinh thám lấy bối cảnh thập niên 1970 và câu chuyện hậu tận thế. Cuốn sách tạo nên một cấu trúc kể chuyện phức tạp, đòi hỏi sự tập trung của độc giả.

Portman đánh giá Cloud Atlas là một trong những cuốn sách hay, thú vị và giàu tính thử thách nhất cô từng đọc. Theo nữ diễn viên, tác phẩm còn gợi mở những suy ngẫm về bạo lực và câu hỏi liệu bạo lực có thực sự cần thiết hay không.

Reese Witherspoon

Sau khi xây dựng câu lạc bộ sách thành công, Reese Witherspoon có nhiều tác phẩm yêu thích để lựa chọn giới thiệu tới bạn đọc. Tuy nhiên, Wild của Cheryl Strayed vẫn giữ vị trí đặc biệt với nữ diễn viên.

Chia sẻ với Harper’s Bazaar, Witherspoon cho biết đây là cuốn sách có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời cô. Wild cũng là tác phẩm đầu tiên cô mua bản quyền để chuyển thể thành phim, đồng thời đảm nhận vai trò nhà sản xuất và diễn viên chính.

Nữ diễn viên thừa nhận từng rất lo lắng khi ngỏ lời xin phép Cheryl Strayed chuyển thể cuốn sách, bởi lúc đó cô chưa có nhiều kinh nghiệm sản xuất phim. Dù vậy, tác giả vẫn đặt niềm tin vào cô. Witherspoon cho biết cô luôn biết ơn sự tin tưởng ấy.