Mùa thu mặc áo blazer thế nào cho sang? 7 công thức phối đồ giúp chị em nâng tầm phong cách

Blazer nâu phối quần âu sáng màu thanh lịch

Những gam màu như nâu chocolate, be và kem luôn phù hợp với không khí mùa thu. Áo blazer nâu kết hợp quần âu sáng màu tạo nên tổng thể hài hòa, trang nhã mà không quá cứng nhắc, thích hợp khi đi làm hoặc gặp gỡ đối tác.

Để hoàn thiện bộ đồ, chị em có thể mặc áo thun trơn hoặc áo len mỏng bên trong, kết hợp giày loafer và túi xách có phom dáng gọn gàng. Bí quyết nằm ở việc tiết chế màu sắc, ưu tiên những món đồ đơn giản để vẻ ngoài trông tinh tế hơn.

Blazer phối quần jeans trẻ trung

Nếu muốn giảm bớt vẻ nghiêm túc của blazer, quần jeans là lựa chọn dễ áp dụng. Sự chỉn chu của áo khoác kết hợp với nét năng động của denim tạo nên phong cách hiện đại, phù hợp cả khi đi làm lẫn dạo phố.

Một chiếc áo khoác blazer đen hoặc be phối cùng quần jeans xanh ống đứng và áo thun trắng là công thức khó lỗi mốt. Chị em nên ưu tiên quần ít chi tiết, có độ dài và phom dáng phù hợp để tổng thể gọn gàng hơn. Một đôi giày bệt hoặc loafer sẽ giúp bộ đồ thêm thoải mái mà vẫn lịch sự.

Blazer phối quần jeans trẻ trung

Blazer kết hợp chân váy dài nữ tính

Sự mềm mại của chân váy dài giúp cân bằng đường nét đứng dáng của áo blazer, tạo nên diện mạo nữ tính nhưng vẫn thời thượng. Chị em có thể chọn chân váy satin có độ rủ hoặc váy xếp ly, phối cùng blazer màu trung tính như đen, nâu, be.

Với áo khoác dáng rộng, nên chọn chân váy có độ rủ vừa phải, tránh chất liệu quá dày khiến tổng thể nặng nề. Áo mặc bên trong nên đơn giản để làm nổi bật sự hài hòa giữa hai món đồ. Cách phối này phù hợp với những buổi gặp gỡ, đi làm hoặc hẹn hò cuối tuần.

Blazer khoác ngoài váy liền

Vào những ngày không muốn mất nhiều thời gian lựa chọn trang phục, váy liền phối áo blazer là gợi ý đáng thử. Váy đen kết hợp blazer màu kem tạo vẻ thanh lịch, trong khi váy hoa nhí đi cùng áo khoác trơn lại mang đến nét trẻ trung, nhẹ nhàng.

Để bộ đồ không bị rối mắt, chị em nên chọn blazer ít họa tiết nếu váy đã có màu sắc hoặc hoa văn nổi bật. Giày mũi nhọn giúp diện mạo thêm chỉn chu, còn boots cổ thấp tạo cảm giác cá tính hơn khi thời tiết se lạnh.

Blazer khoác ngoài váy liền

Blazer oversized phối quần ống rộng hiện đại

Blazer oversized kết hợp quần ống rộng phù hợp với những người yêu thích phong cách phóng khoáng. Hai món đồ tạo nên vẻ ngoài thời thượng, thoải mái và không quá gò bó.

Tuy nhiên, kiểu phối này cần chú ý đến tỷ lệ trang phục. Chị em có thể chọn áo ôm nhẹ bên trong, quần cạp cao và giày có phom gọn để tổng thể cân đối hơn. Các gam xám, đen hoặc be cũng dễ kết hợp, giúp tận dụng trang phục sẵn có mà vẫn tạo được nhiều diện mạo mới.

Blazer phối áo len mỏng cho ngày se lạnh

Khi nhiệt độ giảm, áo len mỏng là món đồ lý tưởng để mặc bên trong blazer. Những thiết kế cổ tròn, cổ tim hoặc cổ lọ mỏng đều dễ kết hợp với áo khoác dáng cơ bản.

Blazer xám phối áo len đen mang lại vẻ sắc sảo, trong khi áo len màu kem đi cùng blazer nâu tạo cảm giác ấm áp. Chị em nên tránh chọn lớp áo quá dày khiến phần thân trên trông cồng kềnh và hạn chế cử động. Một chiếc quần âu hoặc jeans ống đứng sẽ giúp hoàn thiện bộ trang phục.

Blazer phối áo len mỏng cho ngày se lạnh

Phối blazer đồng màu để tạo vẻ sang trọng

Phối blazer với quần cùng tông là cách đơn giản để tạo diện mạo liền mạch, chỉn chu mà không cần nhiều phụ kiện. Chị em có thể lựa chọn cả bộ màu be, xám hoặc nâu, sau đó tạo điểm nhấn bằng áo trong sáng màu hay túi xách tối giản.

Không nhất thiết áo khoác và quần phải có màu giống hệt nhau. Blazer nâu đậm đi cùng quần nâu nhạt hoặc áo khoác be phối quần kem vẫn tạo được chiều sâu cho trang phục. Nếu muốn tăng vẻ thanh lịch, hãy ưu tiên chất liệu đứng dáng, đường cắt vừa vặn và phụ kiện có thiết kế tinh giản.