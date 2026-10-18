Hoa khôi 3 lần giải Nhất hùng biện tiếng Anh ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Trải qua các phần thi trong đêm chung khảo, Nguyễn Thái Anh Thư đã được xướng tên vào Top 25 thí sinh vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2006, đến từ Đồng Tháp, cao 1,7 m, số đo ba vòng 78-65-95 cm.

Nguyễn Thái Anh Thư tự tin trình diễn trong phần thi áo tắm. Ngay trước đêm chung khảo, Anh Thư gặp sự cố vấp ngã khi ráp sân khấu. Cô không thể tham gia đêm tổng duyệt trước chung khảo. Tuy vậy, người đẹp Đồng Tháp vẫn giữ tinh thần lạc quan, tự tin trình diễn. "Tôi có chút lo lắng, hụt hẫng khi bất ngờ gặp sự cố nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần nhờ sự động viên của các bạn thí sinh và sự chăm sóc chu đáo của ban tổ chức", cô nói.

Anh Thư rạng rỡ trong buổi ghi hình đầu tiên sau đêm chung khảo. Cô gây ấn tượng với vẻ ngoài ngọt ngào cùng nụ cười tươi tắn. Cô là sinh viên năm thứ hai ngành Sư phạm Tiếng Anh và là đương kim Hoa khôi Đại học Đồng Tháp.

Anh Thư mặc áo bà ba màu hồng trong đêm thi Thử thách Tài năng và Nghệ thuật của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô từng là học sinh đứng đầu khối ở bậc THCS, đạt giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh trong ba năm liên tiếp và có nhiều thành tích ở bộ môn Olympic Toán. Anh Thư từng đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc và đạt GPA 4.0 trong hai học kỳ gần nhất.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Anh Thư cho biết cô là người cầu toàn, muốn làm mọi thứ thật chỉn chu. Trong hành trình Hoa hậu Việt Nam, cô chủ động luyện tập catwalk ở hành lang mỗi tối, tập gym từ sáng sớm, thức khuya chuẩn bị cho những buổi phỏng vấn kín và dành nhiều thời gian luyện tập phần thi đồng diễn.

"Có những lúc tôi mệt mỏi, lười biếng hoặc muốn bỏ cuộc, nhưng tôi thường tự nhắc mình về lý do đã bắt đầu. Khi luyện tập đồng diễn để cạnh tranh cơ hội được chọn vào nhóm trình diễn đầu tiên, tôi từng tập hăng say đến mức bị tụt đường huyết và suýt ngất. Trải nghiệm ấy cho tôi thấy sự quyết tâm là cần thiết, nhưng tôi cũng hiểu rằng muốn đi đường dài thì phải biết chăm sóc sức khỏe, phân bổ sức lực và luyện tập khoa học hơn", cô nói.

Trong vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Anh Thư và các thí sinh được tham gia nhiều lớp huấn luyện kỹ năng trình diễn, catwalk, hùng biện, ứng xử, phong. thái... Đây là những điều cô ít được tiếp xúc trước đó. Thông qua hành trình này, cô gái Đồng Tháp hoàn thiện bản thân và đúc rút được nhiều kinh nghiệm để trưởng thành.

Với lợi thế về giao tiếp, ngoại ngữ, Anh Thư tự tin ở các lớp học và những cuộc giao lưu. Hiện tại, cô vừa học ngành Sư phạm Tiếng Anh, vừa làm mẫu make-up và gia sư tiếng Anh trực tuyến. Anh Thư yêu thích ngôn ngữ, ngoài tiếng Anh cô có khả năng nói tiếng Trung.

Anh Thư thể hiện khả năng ngoại ngữ, giao lưu với du khách quốc tế trong các hoạt động ngoại khóa tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Trong hành trình vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Anh Thư và 52 thí sinh có những trải nghiệm đáng nhớ tại các tỉnh, thành phía Bắc. Cô được nhiều khán giả nhận ra và xin chụp ảnh cùng khi trở lại thăm Đền Đô, Bắc Ninh.

Anh Thư dịu dàng khi mặc áo tứ thân, đội nón quai thao của các liền chị quan họ. Cô và 52 thí sinh còn được học hát quan họ, chít khăn mỏ quạ, têm trầu cánh phượng... Đây là những trải nghiệm văn hóa truyền thống đáng nhớ với một cô gái đến từ miền Tây như Anh Thư. Các hoạt động tại vòng chung khảo cũng góp phần bồi đắp trải nghiệm và tình yêu văn hóa truyền thống cho Anh Thư và các thí sinh.

Bên cạnh trải nghiệm văn hóa, Anh Thư và các thí sinh được tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng, góp phần bồi đắp tình thương yêu và lòng trắc ẩn. Tại vòng chung khảo, Anh Thư cùng các thí sinh đã tặng đồng phục, khu vui chơi, tham gia nấu ăn, giao lưu văn nghệ với trẻ em vùng cao Lai Châu.

Anh Thư nói đây là những trải nghiệm đặc biệt vì cô vốn là người dễ xúc động. "Đối lập với hình ảnh tự tin, hoạt ngôn và năng động, ngoài đời tôi là một cô gái tình cảm, dễ xúc động. Tôi rất yêu động vật và đang nuôi hai thú cưng. Mỗi khi xem những câu chuyện về các hoàn cảnh khó khăn, những chú chó bị bỏ rơi hay các hoạt động thiện nguyện, tôi thường xúc động và nhiều lần quyên góp cho các tổ chức bảo vệ động vật", cô chia sẻ.

Lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Anh Thư cho biết cô cũng mong muốn được chạm tay vào chiếc vương miện danh giá như các cô gái khác. "Tôi không muốn phủ nhận khát vọng ấy, bởi tôi đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết để chuẩn bị cho hành trình này. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng mong muốn có vương miện phải đi cùng với sự nỗ lực, khả năng hoàn thiện bản thân và trách nhiệm với những giá trị mà danh hiệu đại diện", cô nói.

Anh Thư nói nếu có cơ hội tiến xa hơn tại cuộc thi, cô mong mình tiếp tục phát triển những thế mạnh về ngôn ngữ, giao tiếp và sự kết nối với mọi người, đồng thời mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.