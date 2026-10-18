Tuyên bố của Ngô Bảo Ngọc trước thềm đi thi MGI All Stars

Ngô Bảo Ngọc là đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International All Stars mùa 2, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới tại Thái Lan. Trước thềm cuộc thi, người đẹp gây chú ý khi chia sẻ những suy ngẫm về hành trình theo đuổi các cuộc thi nhan sắc, đồng thời thể hiện quyết tâm chinh phục những cơ hội mới.

Mới đây, Ngô Bảo Ngọc thu hút sự quan tâm khi đăng tải loạt ảnh diện váy dạ hội, khoe vóc dáng quyến rũ cùng chiếc vương miện Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026.

Hình ảnh mới nhất của Ngô Bảo Ngọc.

Trong bộ ảnh, người đẹp lựa chọn trang phục tôn đường cong, kết hợp phong thái tự tin và thần thái của một người mẫu có nhiều kinh nghiệm trình diễn. Hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả, đặc biệt trong bối cảnh cô chuẩn bị bước vào hành trình chinh chiến quốc tế.

Đáng chú ý, Ngô Bảo Ngọc chia sẻ những suy nghĩ về chặng đường đã qua và định hướng trong tương lai. Cô viết: "Nhìn lại hành trình đã qua, Ngọc nhận ra rằng không phải mọi nỗ lực đều được đền đáp ngay lập tức. Có những sân khấu mình đã đi qua, những cơ hội từng bỏ lỡ và cả những lần phải học cách bắt đầu lại. Nhưng chính những điều ấy đã giúp Ngọc trưởng thành và vững vàng hơn trên con đường mình chọn".

Theo người đẹp 9X, chiếc vương miện Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 không chỉ là một dấu mốc đáng tự hào, mà còn là lời nhắc nhở rằng đôi khi, điều quan trọng nhất không phải là mình đến đích sớm bao nhiêu, mà là mình đã trở thành ai trên hành trình ấy.

"Từ Supermodel Me đến hành trình MGI All Stars sắp tới, Ngọc mang theo lòng biết ơn, sự kiên trì và niềm tin vào những cơ hội mới.

Ngọc không biết đích đến tiếp theo sẽ ở đâu nhưng Ngọc biết mình sẽ tiếp tục bước đi, với tất cả những gì mình đã học được và khát khao trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình", nàng hậu chia sẻ.

Nhan sắc quyến rũ của Ngô Bảo Ngọc.

Bên dưới bài đăng, khán giả dành nhiều lời khen cho diện mạo quyến rũ, vóc dáng nổi bật và phong thái tự tin của Ngô Bảo Ngọc. Không ít người bày tỏ sự ủng hộ, kỳ vọng cô sẽ phát huy thế mạnh trình diễn và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp. Những chia sẻ về sự kiên trì của người đẹp cũng nhận được sự đồng cảm từ một bộ phận khán giả, nhất là khi cô từng nhiều lần tham gia các cuộc thi lớn trước khi đạt được danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026.

Sự quan tâm dành cho Ngô Bảo Ngọc trước thềm MGI All Stars cho thấy khán giả đang chờ đợi màn thể hiện tiếp theo của đại diện Việt Nam. Tuy nhiên, thành tích của cô tại cuộc thi vẫn cần được kiểm chứng qua các vòng thi và quá trình tranh tài chính thức.

Khán giả trông chờ vào hành trình của Ngô Bảo Ngọc ở MGI All Stars mùa 2.

Ngô Bảo Ngọc sinh năm 1995 tại TP.HCM, tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, khoa Vận tải Hàng không thuộc Học viện Hàng không Việt Nam. Trước khi giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026, cô đã là gương mặt quen thuộc tại các đấu trường nhan sắc trong nước, với nhiều lần góp mặt ở những vị trí đáng chú ý.

Năm 2022, Ngô Bảo Ngọc tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt top 10 chung cuộc, đồng thời giành giải phụ Người đẹp biển. Đến năm 2023, cô tiếp tục trở lại cuộc thi này và tiến sâu vào top 5. Người đẹp còn được trao các giải phụ gồm Best Catwalk, Người đẹp biển và Đại sứ môi trường. Những kết quả này phần nào cho thấy kinh nghiệm thi đấu cũng như thế mạnh về hình thể và trình diễn của cô.