JYP Entertainment gây tranh cãi vì động thái liên quan đến Jeongyeon sau khi rời công ty

Việc tài khoản Bubble của Jeongyeon chuyển khỏi hệ thống JYP Entertainment sau khi nữ thần tượng rời công ty đang khiến cộng đồng người hâm mộ TWICE tranh luận. Trong khi nhiều người cho rằng đây chỉ là thay đổi liên quan đến quản lý và hợp đồng, không ít ý kiến lại bày tỏ sự bất bình, cho rằng cách xử lý của công ty là không cần thiết. Giữa lúc tranh cãi nổ ra, Jeongyeon đã nhanh chóng lên tiếng trấn an người hâm mộ.

Ngày 16/10, cộng đồng người hâm mộ TWICE xôn xao trước thông tin tài khoản Bubble của Jeongyeon trên hệ thống JYP sẽ chấm dứt hoạt động, đồng thời được chuyển sang một tài khoản mới thuộc nền tảng Bubble dành cho diễn viên. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh nữ thần tượng được cho là đã rời JYP Entertainment trước đó.

Jeongyeon là một trong những thành viên của TWICE, nhóm nhạc nữ nổi tiếng trực thuộc JYP Entertainment. Trong thời gian hoạt động, cô xây dựng được lượng người hâm mộ đông đảo nhờ giọng hát đặc trưng, tính cách gần gũi và sự quan tâm dành cho các thành viên trong nhóm.

Chính vì vậy, thông tin tài khoản Bubble của Jeongyeon thay đổi đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Với họ, Bubble không chỉ là một nền tảng giao tiếp giữa thần tượng và người hâm mộ, mà còn là không gian để các nghệ sĩ chia sẻ những câu chuyện đời thường, duy trì sự kết nối với cộng đồng người yêu mến mình.

Trên mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi vì sao Jeongyeon lại phải chuyển sang một hệ thống khác, trong khi cô vẫn là thành viên của TWICE. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng việc thay đổi nền tảng có thể xuất phát từ những điều khoản hợp đồng hoặc quy định quản lý sau khi nữ thần tượng rời công ty. Tuy nhiên, họ vẫn cảm thấy cách xử lý này không thực sự cần thiết và dễ tạo ra cảm giác thiếu thiện chí từ phía JYP Entertainment.

Một người hâm mộ bày tỏ rằng dù hiểu sự việc có thể chỉ liên quan đến những vấn đề hợp đồng, họ vẫn cảm thấy động thái này không cần thiết và có phần nhỏ nhen. Những bình luận tương tự nhanh chóng xuất hiện, cho thấy sự bất bình của một bộ phận cộng đồng ONCE - tên gọi chính thức của người hâm mộ TWICE.

Không dừng lại ở câu chuyện tài khoản Bubble, tranh cãi còn phản ánh nỗi lo của người hâm mộ về mối liên kết giữa Jeongyeon, TWICE và JYP Entertainment sau những thay đổi liên quan đến nữ thần tượng.

Một số ý kiến nhấn mạnh rằng Jeongyeon vẫn là thành viên của TWICE, vì vậy việc cô chuyển khỏi hệ thống Bubble của JYP khiến họ đặt ra nhiều câu hỏi. Những người khác bày tỏ sự tiếc nuối khi một nghệ sĩ gắn bó với nhóm trong nhiều năm lại phải thay đổi nền tảng giao tiếp với người hâm mộ sau khi rời công ty quản lý.

Bên cạnh đó, một số người hâm mộ còn nhắc đến những điều họ cho là sự thiếu công bằng mà Jeongyeon từng phải đối mặt trong quá trình hoạt động. Các bình luận đề cập đến việc nữ thần tượng chưa có nhiều cơ hội quảng cáo riêng cũng như những tranh luận xoay quanh sự ghi nhận đóng góp của cô. Dù đây là những quan điểm từ cộng đồng mạng và chưa thể xem là kết luận đã được xác minh, chúng cho thấy người hâm mộ đang đặc biệt nhạy cảm trước mọi thay đổi liên quan đến Jeongyeon.

Một số ý kiến khác thậm chí tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ nữ thần tượng trên chặng đường sắp tới, đồng thời hy vọng cô có thể phát triển sự nghiệp theo định hướng riêng sau khi rời công ty.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chưa có đủ thông tin để khẳng định việc chuyển tài khoản Bubble là dấu hiệu cho thấy Jeongyeon gặp bất đồng với JYP Entertainment. Sự thay đổi này có thể liên quan đến cách quản lý tài khoản nghệ sĩ sau khi hợp đồng với công ty kết thúc, thay vì phản ánh mâu thuẫn giữa các bên.

Giữa lúc tranh cãi lan rộng, Jeongyeon đã có động thái giúp người hâm mộ phần nào yên tâm. Theo những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội ngày 16/10, nữ thần tượng xác nhận cô vẫn có thể tham gia các cuộc trò chuyện nhóm của TWICE trên Bubble.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây cũng chính là điều khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Việc tài khoản cá nhân chuyển sang một hệ thống khác làm dấy lên câu hỏi liệu Jeongyeon có còn duy trì được sự kết nối với các thành viên TWICE thông qua nền tảng quen thuộc hay không.

Lời trấn an của nữ thần tượng phần nào giúp xoa dịu những lo ngại. Đối với người hâm mộ, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc tài khoản Bubble của cô được quản lý trên nền tảng nào, mà còn là khả năng Jeongyeon tiếp tục giữ liên lạc với các thành viên và duy trì mối quan hệ gắn bó đã được xây dựng trong nhiều năm.

Dù vậy, những tranh luận xoay quanh cách JYP Entertainment xử lý tài khoản của Jeongyeon vẫn cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng ONCE đối với nữ thần tượng. Sau khi rời công ty, mọi thay đổi liên quan đến cô đều dễ dàng trở thành chủ đề bàn luận, nhất là khi người hâm mộ vẫn mong muốn Jeongyeon có thể tiếp tục đồng hành cùng TWICE một cách ổn định.

Ở thời điểm hiện tại, việc chuyển đổi tài khoản Bubble chưa đủ để kết luận về mối quan hệ giữa Jeongyeon và công ty cũ. Tuy nhiên, phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ cho thấy họ không chỉ quan tâm đến sự nghiệp cá nhân của nữ thần tượng, mà còn đặc biệt coi trọng vị trí của cô trong TWICE. Và sau tất cả, lời xác nhận rằng cô vẫn có thể tham gia các cuộc trò chuyện nhóm có lẽ là thông tin được người hâm mộ mong chờ nhất giữa lúc những đồn đoán đang xuất hiện.