Nữ nghệ sĩ 60 tuổi cưới học trò kém 34 tuổi: Mẹ chồng nói gì về mối quan hệ với con dâu?

Theo SCMP, một cặp đôi xuất hiện trong chương trình truyền hình Nhật Bản Welcome, Newlyweds! để chia sẻ câu chuyện tình yêu đặc biệt. Người vợ là nghệ sĩ biểu diễn lâu năm đến từ tỉnh Ibaraki, miền đông Nhật Bản. Bà theo đuổi nghệ thuật múa truyền thống từ khi còn nhỏ và hiện giảng dạy tại đoàn nghệ thuật Tsubaki, chuyên về loại hình sân khấu đại chúng taishu engeki.

Đây là hình thức sân khấu phổ biến ở Nhật Bản, kết hợp múa truyền thống, kịch Kabuki và nghệ thuật kể chuyện giàu cảm xúc. Trong loại hình biểu diễn này, các diễn viên nam thường đảm nhận cả vai nữ.

Tại nhà hát, chàng trai bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của nữ nghệ sĩ, trong khi bà nhận xét anh trẻ trung và điển trai. Ảnh: QQ.

Đoàn Tsubaki do mẹ của nữ nghệ sĩ thành lập cách đây 40 năm. Có thời điểm, đoàn quy tụ khoảng 50 thành viên và lưu diễn tại các thị trấn suối nước nóng trên khắp Nhật Bản.

Sau ba lần kết hôn rồi ly hôn, người phụ nữ từng nghĩ mình sẽ không còn cơ hội tìm thấy tình yêu. Bà đã trải qua hơn 20 năm không có mối quan hệ tình cảm trước khi một chàng trai 26 tuổi xuất hiện trong cuộc đời mình.

Người đàn ông này làm công việc văn phòng và đã yêu thích nghệ thuật taishu engeki từ lâu. Tuy nhiên, anh chưa theo đuổi đam mê vì vấp phải sự phản đối của gia đình.

Cơ hội đến khi anh tình cờ nhìn thấy biển hiệu của đoàn Tsubaki, tìm đến nhà hát và quyết định gia nhập.

Tại đây, người đầu tiên anh gặp là mẹ của nữ nghệ sĩ. Kiểu tóc nổi bật của bà khiến anh chú ý. Chỉ đến khi nữ nghệ sĩ xuất hiện, anh mới thực sự cảm thấy thoải mái.

Chàng trai nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ đẹp của người phụ nữ, trong khi bà cũng nhận xét anh trẻ trung và điển trai.

Hai người trao đổi thông tin liên lạc và bắt đầu hành trình nghệ thuật cùng nhau trong vai trò cô giáo và học trò.

Chỉ ba ngày sau khi anh gia nhập đoàn, nữ nghệ sĩ đã chủ động bày tỏ rằng mình vẫn độc thân và có tình cảm với anh.

Mối quan hệ của họ dần trở nên thân thiết hơn khi cả hai cùng hóa thân thành những người yêu nhau trong một câu chuyện tình bị ngăn cấm trên sân khấu.

Chàng trai cho biết, mỗi lần ngắm người phụ nữ biểu diễn múa, anh lại cảm thấy bị cuốn hút. Sau này, anh kể rằng ngay khoảnh khắc nắm tay bà, anh đã có cảm giác đây chính là người dành cho mình.

Ngắm bà biểu diễn múa khiến chàng trai lập tức nảy sinh tình cảm. Sau này, anh chia sẻ rằng ngay khoảnh khắc nắm tay bà, anh đã cảm thấy bà chính là “người dành cho mình”. Cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 12 năm ngoái. Ảnh: QQ.

Trong một lễ hội pháo hoa, anh bày tỏ tình yêu và hứa: “Anh sẽ bảo vệ em suốt phần đời còn lại. Anh sẽ chăm sóc em bằng mọi cách, kể cả việc thay tã cho em khi một ngày nào đó em cần”.

Tuy nhiên, chuyện tình của họ không tránh khỏi những trở ngại. Người phụ nữ thậm chí lớn hơn mẹ của chàng trai 9 tuổi, khiến gia đình anh ban đầu không đồng tình với mối quan hệ này.

Theo thời gian, khi đã hiểu nhau hơn, gia đình dần thay đổi thái độ. Tháng 12 năm ngoái, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn.

Hiện tại, mẹ của người chồng xem con dâu như “một người chị gái khiến bà cảm thấy yên tâm”. Trong khi đó, các em gái của anh thường tìm đến người chị dâu lớn tuổi để tâm sự, xin lời khuyên về tình yêu và cuộc sống, coi bà như người mẹ thứ hai.

Câu chuyện của cặp đôi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Nhật Bản và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Một người dùng mạng bình luận rằng đây là “một trong những tình yêu trong sáng và chân thành nhất” mà họ từng chứng kiến, đồng thời cho rằng tuổi tác không phải vấn đề khi người phụ nữ vẫn có nụ cười hồn nhiên khiến bạn đời cảm thấy bình yên.

Một người khác nhận xét nữ nghệ sĩ trông trẻ trung, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng dù đã 60 tuổi, cho rằng đó có thể là kết quả của cả đời gắn bó với sân khấu.