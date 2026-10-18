Ca Sĩ Mặt Nạ tập 3: Heo Má Hồng đổi giọng biến hóa, loạt mascot đánh đố ban cố vấn

HEO MÁ HỒNG phô diễn kỹ thuật với “Cầm Kỳ Thi Họa”

Lựa chọn Cầm Kỳ Thi Họa - ca khúc từng gây chú ý tại Em Xinh “Say Hi” - HEO MÁ HỒNG mang đến một phiên bản rock đầy mạnh mẽ.

Nếu bản gốc kết hợp chất liệu dân ca Bắc Bộ cùng nhạc điện tử, rap và vũ đạo, màn trình diễn lần này lại làm nổi bật khả năng xử lý quãng giọng rộng, những nốt cao và cách kiểm soát giọng hát trên nền nhạc giàu năng lượng.

Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, HEO MÁ HỒNG đã thể hiện kỹ thuật thanh nhạc và khả năng làm chủ sân khấu. Với bản phối mới, mascot vẫn xử lý gọn gàng, đồng thời giữ được màu sắc dân gian đặc trưng của ca khúc.

Bên cạnh màn trình diễn, câu chuyện được hé lộ phía sau lớp mascot cũng mang màu sắc thú vị. HEO MÁ HỒNG được xây dựng với hình tượng cô gái mang nét truyền thống Bắc Bộ, đằm thắm, dịu dàng và mong muốn được đi xem nhã nhạc để gặp gỡ công tử Chướng. Dù bị mẹ ngăn cản, nhân vật cuối cùng vẫn tìm được cơ hội thực hiện mong ước nhờ sự giúp đỡ của ông Bụt.

Sự tương phản giữa hình tượng đậm màu sắc cổ tích và màn trình diễn rock đầy nội lực càng khiến HEO MÁ HỒNG trở thành ẩn số đáng chú ý. Tăng Duy Tân nhận định, đây có thể là một ca sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, sở hữu kỹ thuật sân khấu điêu luyện. Trấn Thành cũng cho rằng giọng hát được xử lý bài bản, đồng thời đặt nghi vấn đây chưa phải chất giọng thật của nhân vật.

Ban cố vấn đưa ra các dự đoán như Dương Hoàng Yến, Thanh Ngọc, Ngọc Khuê và NSND Thanh Hoa. Riêng Bích Phương cho biết ban đầu cô liên tưởng đến NSND Thanh Lam, nhưng càng nghe những đoạn lên cao, cô càng khó xác định danh tính.

Loạt mascot đánh đố ban cố vấn

Các giọng ca còn lại của bảng C cũng mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. BÒ SỮA ACHU mở màn bảng đấu bằng Sài Gòn Đau Lòng Quá của Hứa Kim Tuyền. Với một bản phối kết hợp piano, guitar và dàn dây cùng chất giọng cao, có phần nữ tính, Trấn Thành nghi ngờ đây có thể là một giọng nam sở hữu quãng cao.

Trong khi đó, CAO BỒI LANG lựa chọn Mất Kết Nối của Dương Domic, mang đến màn trình diễn giàu năng lượng với chất giọng rock cao, khàn. Sự đối lập giữa giọng nói khi giao lưu và giọng hát trên sân khấu khiến ban cố vấn bối rối. Bích Phương ghi tên Đàm Vĩnh Hưng vào phiếu dự đoán, còn Tăng Duy Tân lại gọi tên NSND Thanh Lam.

LION VUI TƯƠI tạo bất ngờ với Rất Lâu Rồi Mới Khóc của Lê Cương. Mang hình tượng một CEO danh giá, mascot này còn gây tò mò với những màn thả thính “chuông xe tăng” và sứ mệnh mang lại tiếng cười cho mọi người.

Khép lại các tiết mục của bảng C, KHỈ XÙ MÌ mang đến Gạt Đi Nước Mắt, ca khúc do Đỗ Hiếu sáng tác và sản xuất, từng được Noo Phước Thịnh thể hiện. Với tiết tấu sôi động, kết hợp pop, dance-pop và rap, tiết mục cho thấy sự linh hoạt của nhân vật.

Khép lại vòng 1 bảng C, KHỈ XÙ MÌ tạm dẫn đầu với 26,67% bình chọn. HEO MÁ HỒNG xếp thứ hai với 20,95%, theo sau là LION VUI TƯƠI với 20%. BÒ SỮA ACHU đạt 17,14%, còn CAO BỒI LANG đứng ở vị trí thứ năm với 15,24%.