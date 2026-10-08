BỆNH TIM MẠCH NGÀY CÀNG TRẺ HÓA

Bệnh tim mạch là nhóm bệnh ảnh hưởng đến tim hoặc mạch máu, tiêu biểu như: Bệnh mạch vành, bệnh mạch máu não... Đây cũng là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới.

Tăng cường vận động thể lực góp phần phòng ngừa bệnh. Ảnh: VĂN PHÚC

Năm 2022, ước tính có gần 19,8 triệu người tử vong do bệnh lý tim mạch, trong đó đa số do đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Tại Việt Nam, bệnh tim mạch cũng là vấn đề đáng quan tâm khi chiếm khoảng 31% số ca tử vong hằng năm, tương đương hơn 170.000 trường hợp.

Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch không còn là bệnh của người cao tuổi mà ngày càng trẻ hóa. Tại nước ta ghi nhận những bệnh nhân nhồi máu cơ tim ở tuổi 20. Với gánh nặng tử vong lớn, việc hiểu và biết cách dự phòng nhóm bệnh lý này là vấn đề cần được quan tâm.

Các yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch được phân thành nhóm không thay đổi được và nhóm có thể thay đổi được. Trong đó, các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi gồm lối sống tĩnh tại, chế độ ăn nhiều dầu mỡ, thường xuyên sử dụng thức ăn nhanh hoặc thực phẩm chế biến sẵn, hút thuốc lá và sử dụng đồ uống có cồn...

Những yếu tố này đang ngày càng phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ, phần nào lý giải sự gia tăng nhanh chóng của nhóm bệnh lý tim mạch ở người trẻ trong thời gian gần đây.

CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỪ LỐI SỐNG

Bệnh tim mạch phần lớn có thể phòng ngừa được nếu hạn chế các yếu tố nguy cơ và thực hiện thay đổi lối sống tích cực. Trước hết, cần xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng, nhiều rau và trái cây; hạn chế chất béo, thực phẩm nhiều muối, đường và các loại thực phẩm chế biến sẵn.

Mỗi người nên tập thể dục thường xuyên, ít nhất 30 phút/ngày và 150 phút/tuần. Đồng thời, duy trì cân nặng cơ thể ở mức khỏe mạnh với chỉ số BMI dưới 23, vòng eo dưới 80 cm đối với nữ và dưới 90 cm đối với nam; giảm cân nếu thừa cân, béo phì.

Không hút thuốc lá. Hút thuốc lá dù chủ động hay thụ động, đều làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch do xơ vữa như xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành mạn tính... Đây là nguyên nhân chính dẫn đến các biến cố như đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Hạn chế uống rượu, bia. Hiện nay không có ngưỡng uống rượu, bia an toàn. Sử dụng quá mức đồ uống có cồn làm tăng khả năng mắc các bệnh lý tim mạch - chuyển hóa.

Để hạn chế các vấn đề sức khỏe liên quan đến lạm dụng rượu, bia, nam giới không nên uống quá 2 đơn vị cồn/ngày; nữ giới không quá 1 đơn vị cồn/ngày và không uống quá 5 ngày/tuần.

Một đơn vị cồn tương đương 3/4 chai hoặc lon bia 330 ml (5%); 1 ly bia hơi 330 ml; 1 ly rượu vang 100 ml (13,5%) hoặc 1 ly rượu mạnh 30 ml (40%).

Bên cạnh đó, cần tránh căng thẳng, lo âu quá mức; khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra huyết áp, đường huyết và xét nghiệm mỡ máu định kỳ để phát hiện sớm bệnh lý và có biện pháp dự phòng phù hợp.

Bệnh tim mạch hiện nay không còn chỉ là bệnh của người cao tuổi, mà đang ngày càng phổ biến và trẻ hóa.

Do đó, mỗi người trẻ cần chủ động phòng ngừa thông qua thay đổi hành vi, lối sống và tăng cường khám sức khỏe định kỳ để phát hiện, điều trị sớm, chủ động phòng tránh các biến chứng nguy hiểm trong tương lai.