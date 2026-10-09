Chuyên gia tiết lộ 3 thức uống quen thuộc của những người sống thọ đến 100 tuổi

Tại những nơi được gọi là "Vùng Xanh" như các đảo Sardinia ở Italia hay Okinawa ở Nhật Bản, tỷ lệ người dân sống thọ kỷ lục từ lâu đã trở thành đề tài thu hút sự chú ý của giới khoa học toàn cầu.

Trải qua nhiều năm theo dõi thói quen sinh hoạt của những cộng đồng này, các nhà nghiên cứu đã dần vén màn nhiều manh mối quan trọng giải thích cho quá trình lão hóa lành mạnh của họ.

Trong một chia sẻ gần đây với Fox News, chuyên gia Dan Buettner - nhà nghiên cứu tiên phong về tuổi thọ người Mỹ, tác giả nhiều đầu sách bán chạy và đồng thời chính là cha đẻ của khái niệm "Vùng Xanh", đã chỉ ra 3 loại thức uống phổ biến được người cao tuổi ở những khu vực này tiêu thụ hằng ngày.

Chuyên gia Dan Buettner là nhà nghiên cứu tiên phong về tuổi thọ, tác giả nhiều đầu sách sách bán chạy và đồng thời chính là cha đẻ của khái niệm "Vùng Xanh". Ảnh: Dan Buettner/Facebook.

Theo ông Buettner, những dữ liệu thực tế cùng các công trình nghiên cứu y khoa cũng phần nào hé lộ cách các loại đồ uống này tác động tích cực đến sức khỏe, đồng thời hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng như đái tháo đường.

Nước tinh khiết

Đứng đầu trong danh sách được chuyên gia Dan Buettner xếp hạng chính là nước tinh khiết.

"Thức uống tốt nhất và không thể bàn cãi giúp bạn sống đến 100 tuổi chính là nước. Người dân ở các Vùng Xanh uống 6-7 ly nước mỗi ngày", ông khẳng định. "Bạn cần đảm bảo đó là nước tinh khiết. Nước giúp hạ huyết áp, giữ cho máu không bị đặc và duy trì độ ẩm cho cơ thể".

Việc cung cấp đủ nước lọc tinh khiết cho cơ thể không chỉ giúp hạ huyết áp mà còn giữ cho máu không bị đặc, từ đó đảm bảo quá trình tuần hoàn diễn ra thuận lợi.

Chuyên gia Dan Buettner khẳng định nước lọc là thức uống tốt nhất để con người có thể sống thọ đến 100 tuổi. Ảnh minh họa: Leaf Home.

Dữ liệu từ Viện Y tế Quốc gia Mỹ cũng cho thấy, việc duy trì độ ẩm tối ưu cho cơ thể có mối liên hệ chặt chẽ với quá trình lão hóa lành mạnh, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và hạn chế tử vong sớm.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia y tế khẳng định thói quen này hỗ trợ tối đa cho chức năng thận cũng như giúp duy trì ổn định hệ tuần hoàn.

Cà phê đen nguyên chất

Loại thức uống tiếp theo được ông Dan Buettner nhắc đến là cà phê đen. Việc thưởng thức cà phê hằng ngày từ lâu đã trở thành một nét văn hóa quen thuộc của nhiều người sống thọ.

Tuy nhiên, để tối ưu hóa lợi ích sức khỏe, vị chuyên gia này khuyến nghị: "Hãy uống cà phê đen nguyên chất, 1 đến 2 cốc mỗi ngày và dừng lại trước bữa trưa, nó sẽ giúp bạn sống thọ hơn".

Việc thưởng thức cà phê hằng ngày từ lâu đã trở thành một nét văn hóa quen thuộc của nhiều người sống thọ. Ảnh minh họa: Kauvery Hospital.

Hạt cà phê chứa lượng lớn chất chống oxy hóa và polyphenol, những hợp chất tự nhiên có khả năng chống viêm hiệu quả. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, thói quen uống cà phê đen điều độ giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc đái tháo đường loại 2 cũng như các bệnh lý về thần kinh như Parkinson.

Bên cạnh đó, việc hạn chế cho thêm đường hay kem béo vào cà phê sẽ giúp tránh tích tụ năng lượng dư thừa, trong khi việc ngưng tiêu thụ caffein vào buổi chiều giúp đảm bảo chất lượng giấc ngủ ban đêm.

Rượu vang đỏ

Một điểm đặc biệt của những người sống thọ ở khu vực đảo Sardinia là họ thường có thói quen nhâm nhi một lượng nhỏ rượu vang đỏ trong các bữa ăn gia đình.

Dù thừa nhận sự xuất hiện của rượu vang đỏ trong chế độ ăn uống kéo dài tuổi thọ vẫn còn nhiều tranh cãi, chuyên gia Buettner nhận định thức uống này vẫn đóng góp vào tuổi thọ của người dân địa phương.

"Tôi biết rất rõ về những thông tin tiêu cực trên truyền thông gần đây dành cho rượu vang, nhưng nó vẫn được tiêu thụ ở các Vùng Xanh và có vẻ như giúp tăng thêm tuổi thọ", ông cho biết.

Về mặt dinh dưỡng, rượu vang đỏ chứa các hợp chất thực vật quý giá như resveratrol và flavonoid, vốn được đánh giá cao nhờ tiềm năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Rượu vang đỏ chứa các hợp chất thực vật quý giá như resveratrol và flavonoid, vốn được đánh giá cao nhờ tiềm năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ảnh minh họa: Harvard Health Publishing.

Dù vậy, giới y khoa ngày càng đưa ra nhiều cảnh báo về việc liệu lợi ích của rượu vang đỏ có thực sự vượt qua những nguy cơ do cồn gây ra hay không.

Theo báo cáo từ Tổng y sĩ Mỹ, việc tiêu thụ thức uống có cồn liên quan trực tiếp đến nhiều rủi ro sức khỏe, trong đó có nguy cơ làm tăng tỷ lệ mắc ít nhất 7 loại ung thư.

Do đó, những người có bệnh lý nền hoặc đang điều trị bằng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chế độ tiêu thụ loại đồ uống này.