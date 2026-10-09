Thói quen khiến mỡ máu tăng vọt, dân nhậu hay làm nhưng không biết

Uống rượu bia có thể khiến triglyceride trong máu khó được phân giải và đào thải hơn, về lâu dài làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Ảnh: Shutterstock.

Tưởng chỉ là vài ly rượu bia trong những lần gặp gỡ, nhưng thói quen này có thể khiến triglyceride tăng đáng kể. Bác sĩ cảnh báo mỡ máu cao kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tổn thương mạch máu và đột quỵ.

Theo China Times, bác sĩ Tiền Chính Hoằng, chuyên khoa gan mật và tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa Trường Canh Cơ Long (Đài Loan, Trung Quốc), chia sẻ trường hợp một nữ bệnh nhân ngoài 60 tuổi đến khám gần đây. Trước đó, chỉ số triglyceride của bà luôn ở mức bình thường nhưng lần kiểm tra mới nhất đã tăng lên hơn 600 mg/dL, trong khi mức bình thường là dưới 150 mg/dL.

Bác sĩ hỏi bệnh nhân liệu gần đây bà có ăn nhiều đồ chiên rán, đồ ngọt hoặc uống rượu bia hay không. Người phụ nữ giải thích rằng trước đây bà vốn không ăn đồ chiên rán, đồ ngọt cũng như không uống rượu bia. Gần đây, một người hàng xóm thường sang nhà bà, mang theo bia và các món ăn chế biến sẵn để mời ăn uống cùng. Vì khó từ chối, bà thường nhập cuộc

Sau khi biết triglyceride đã tăng vượt 600 mg/dL, người phụ nữ lo lắng hỏi bác sĩ liệu mỡ máu cao như vậy có đồng nghĩa với việc sớm muộn bà cũng có thể bị đột quỵ hay không. Bác sĩ cho biết tình trạng này đáng lưu ý và giải thích hai cơ chế chính khiến uống rượu bia có thể làm triglyceride tăng cao.

Gan tăng sản xuất triglyceride

Khi gan chuyển hóa cồn, quá trình đốt cháy axit béo, hay beta-oxy hóa, có thể bị ức chế. Khi đó, axit béo được chuyển hướng sang quá trình tổng hợp triglyceride nhiều hơn và được giải phóng vào máu dưới dạng các thành phần của lipoprotein.

Quá trình đào thải mỡ trong máu chậm lại

Sau khi uống rượu bia, hoạt tính của lipoprotein lipase (LPL) có thể bị ức chế trong thời gian ngắn. Đây là enzyme tham gia phân giải triglyceride trong các lipoprotein. Khi hoạt động của enzyme này giảm, triglyceride trong máu khó được phân giải và loại bỏ hơn.

Nếu đồng thời ăn các món nhiều chất béo, triglyceride có thể tăng cao hơn và duy trì ở mức cao trong thời gian lâu hơn.

Theo bác sĩ Tiền Chính Hoằng, có thể hiểu đơn giản rằng sau khi uống rượu, gan phải tập trung chuyển hóa cồn, từ đó làm thay đổi quá trình sử dụng chất béo. Lượng chất béo dư thừa được chuyển thành triglyceride và đưa vào máu.

Nếu tình trạng triglyceride cao kéo dài, các mảng xơ vữa dần hình thành và tích tụ trong thành mạch, từ đó làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Với trường hợp trên, bác sĩ đã yêu cầu bệnh nhân ngừng uống rượu bia và sử dụng thuốc điều trị.