Theo chân bác sĩ vượt biển chăm sóc sức khỏe người dân đảo Vĩnh Thực

Tại xã đảo Vĩnh Thực, thành phố Quảng Ninh, bên cạnh công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế, các y, bác sĩ còn đến tận nhà thăm khám cho người cao tuổi khó khăn trong đi lại, chăm sóc phụ nữ sau sinh và trẻ sơ sinh.

Men theo những con đường nhỏ, lối mòn trên đảo, đội ngũ y tế mang theo dụng cụ thăm khám đến từng hộ gia đình. Những chuyến đi không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế mà còn thể hiện sự tận tâm, sẻ chia của người thầy thuốc với những hoàn cảnh khó khăn.

Tận tâm với công việc nơi xã đảo

Tại Trạm Y tế xã Vĩnh Thực, đội ngũ cán bộ y tế duy trì công tác khám chữa bệnh, theo dõi sức khỏe và chăm sóc ban đầu cho người dân. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, các nhân viên y tế còn chủ động rà soát, nắm bắt tình trạng sức khỏe của những trường hợp cần được quan tâm tại cộng đồng.

Đặc thù địa bàn xã đảo khiến việc tiếp cận dịch vụ y tế của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật và người mắc bệnh mạn tính. Vì vậy, việc chủ động đến tận nhà thăm khám trở thành một phần quan trọng trong hoạt động chăm sóc sức khỏe của trạm.

Cán bộ Trạm Y tế xã Vĩnh Thực trao đổi công việc chuyên môn, triển khai nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân. Ảnh: Tuấn Anh

Thăm khám cho người dân tại Trạm Y tế xã Vĩnh Thực. Ảnh: Tuấn Anh

Đến tận nhà chăm sóc người yếu thế

Rời trạm y tế, các y, bác sĩ tiếp tục đến từng hộ gia đình có người bệnh khó khăn trong đi lại. Một trong những trường hợp được quan tâm là bà Trần Thị Đắc (sinh năm 1950), trú tại thôn Vạn Gia, xã Vĩnh Thực.

Bà Đắc mắc bệnh liệt cứng hai chân và sa sút trí tuệ, không thể tự đi lại, sức khỏe suy giảm, sinh hoạt hằng ngày phải phụ thuộc vào người thân. Bà có hai người con, hiện sống cùng con trai. Tuy nhiên, do công việc thường xuyên đi biển dài ngày, việc chăm sóc bà gặp không ít khó khăn.

Trước hoàn cảnh đó, Trạm Y tế xã Vĩnh Thực chủ động phân công nhân viên đến thăm khám, theo dõi sức khỏe định kỳ tại nhà. Tại đây, nhân viên y tế kiểm tra huyết áp, đánh giá tình trạng sức khỏe, tư vấn sử dụng thuốc, dinh dưỡng và hướng dẫn người thân cách chăm sóc bà.

Các y, bác sĩ men theo con đường nhỏ trên đảo để đến thăm khám tại nhà cho người dân. Ảnh: Tuấn Anh

Kiểm tra tim phổi, mạch, vận động chân,... cho bà Trần Thị Đắc tại nhà. Ảnh: Tuấn Anh

Ghi chép thông tin sức khỏe sau khi thăm khám.. Ảnh: Tuấn Anh

Chia sẻ về công việc, bác sĩ chuyên khoa I Phạm Thị Đào, Giám đốc Trạm Y tế xã Vĩnh Thực, cho biết, từ khi nhận nhiệm vụ tại trạm vào ngày 1/11/2025, những lần trực tiếp thăm khám cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đã để lại trong chị nhiều cảm xúc.

"Mỗi lần đến thăm khám cho người yếu thế, tôi đều có những cảm xúc rất đặc biệt. Chứng kiến hoàn cảnh và tình trạng sức khỏe của họ, tôi luôn tự nhắc mình phải chăm sóc người bệnh bằng cả trách nhiệm chuyên môn và sự tận tâm, coi họ như chính người thân của mình", bác sĩ Đào chia sẻ.

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Thị Đào, Giám đốc Trạm Y tế xã Vĩnh Thực. Ảnh: Tuấn Anh

Theo bác sĩ Phạm Thị Đào, đôi khi chỉ một lần thăm khám tại nhà, một lời hỏi han, động viên hay hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cũng đủ mang lại sự an tâm cho người bệnh và gia đình.

Không chỉ giúp theo dõi, phát hiện kịp thời những bất thường về sức khỏe, những chuyến thăm khám tại nhà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của đội ngũ y tế đối với người cao tuổi, người khuyết tật và những hoàn cảnh khó khăn nơi xã đảo.

Chăm sóc từ người già đến trẻ sơ sinh

Không chỉ chăm sóc người cao tuổi, đội ngũ y tế xã Vĩnh Thực còn đến tận nhà theo dõi sức khỏe phụ nữ sau sinh và trẻ sơ sinh. Tại mỗi gia đình, nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe người mẹ, quan sát tình trạng của trẻ và tư vấn những kiến thức chăm sóc cần thiết.

Những cuộc thăm khám này giúp các bà mẹ có thêm kiến thức, yên tâm hơn trong những ngày đầu chăm sóc con nhỏ, đồng thời góp phần phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường cần được theo dõi.

Kiểm tra sức khỏe trẻ sơ sinh, hướng dẫn gia đình chăm sóc trẻ. Ảnh: Tuấn Anh

Đo huyết áp, theo dõi sức khỏe người mẹ sau sinh tại nhà. Ảnh: Tuấn Anh

Với những cán bộ y tế đang công tác tại xã đảo, sự tin tưởng của người dân chính là động lực để họ tiếp tục gắn bó với công việc.

"Chăm sóc sức khỏe cho người yếu thế không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự sẻ chia của người thầy thuốc đối với cộng đồng".

Mong muốn lớn nhất của đội ngũ y tế địa phương là mọi người dân trên đảo, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật và những hoàn cảnh khó khăn, đều được quản lý sức khỏe, tiếp cận kịp thời các dịch vụ y tế thiết yếu, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Khép lại ngày làm việc, Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Thị Đào rời đảo Vĩnh Thực, trở về đất liền. Ảnh: Tuấn Anh

Khi một ngày làm việc khép lại, các y, bác sĩ lại lên tàu trở về đất liền. Phía sau họ là những người bệnh đã được thăm khám, những gia đình thêm phần yên tâm. Những chuyến đi vẫn tiếp tục, mang theo trách nhiệm và tấm lòng của người thầy thuốc đối với người dân vùng biển đảo.