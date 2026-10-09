Cưới cô gái Pa Cô, chú rể Bỉ mang 10 con lợn, 10 con gà, 1 cặp dê làm sính lễ

Kiên trì theo đuổi cô gái Pa Cô

Tháng 9/2026, đám cưới của chị Lê Thị Kim Siêu (SN 1996, quê xã A Lưới 1, TP Huế) và anh Cools Nick Dirk (SN 1991, đến từ Antwerpen, Bỉ, hiện là kỹ sư hóa học) diễn ra trong không khí rộn ràng tại quê nhà cô dâu.

Trước khi về chung một nhà, cặp đôi đã có quãng thời gian dài yêu xa, vượt qua những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa để gắn bó.

Kim Siêu là người dân tộc Pa Cô. Cuối năm 2023, sau những biến cố trong cuộc sống, cô đến Hội An làm việc tại một tiệm may để tìm lại sự bình yên và bắt đầu hành trình mới.

Kim Siêu bên chồng người Bỉ

Tháng 3/2024, Kim Siêu tình cờ kết nối với Nick qua mạng xã hội trong thời gian anh ở Việt Nam dự đám cưới bạn và du lịch.

Sau vài lần trò chuyện, chàng trai Bỉ chủ động đến tiệm may nơi cô làm việc may một bộ vest, rồi mời cô đi ăn tối.

Ban đầu, Siêu từ chối nhưng rồi sự kiên trì của chàng trai Bỉ đã khiến cô xiêu lòng.

Tình cảm của họ nảy nở từ những buổi đạp xe qua cánh đồng lúa Hội An, những cuộc trò chuyện về công việc hiện tại, dự định tương lai...

“Anh ấy rủ tôi đi du lịch Tây Bắc với anh nhưng tôi từ chối. Anh đi được 1 tuần thì quay lại Hội An vì muốn được ở gần tôi.

Anh tỏ tình nhiều lần, tôi vẫn từ chối vì cho rằng thời gian quen biết còn quá ngắn. Tôi đề nghị, đôi bên tìm hiểu nhau thêm 6 tháng, nếu hợp sẽ ở bên nhau. Anh đem lời hứa hẹn ấy quay về Bỉ”, Kim Siêu kể.

Cặp đôi kết hôn sau 2 năm yêu

Đúng 6 tháng sau, Nick quay lại Việt Nam bày tỏ tình cảm với cô gái Pa Cô. Lần này, Kim Siêu nhận lời bởi quá xúc động trước sự kiên trì của anh.

Sau đó, họ tiếp tục yêu xa, tình yêu được vun đắp qua những cuộc gọi xuyên quốc gia. Đến tháng 10/2025, trong chuyến du lịch Bali, Nick đã cầu hôn Kim Siêu vào một ngày mưa đầy lãng mạn. Họ quyết định kết hôn.

Đám cưới đậm bản sắc văn hóa

Tháng 9/2026, cặp đôi tổ chức đám cưới tại quê nhà Kim Siêu. Vì lý do công việc và sức khỏe, bố mẹ cùng anh chị em của Nick không thể đến dự.

Tuy nhiên, họ vẫn theo dõi đám cưới qua cuộc gọi video từ Bỉ. Mẹ chồng cô trước đó còn tự tay đan chăn, túi và tất làm quà cưới cho con dâu.

Chú rể Bỉ trao sính lễ cho bố mẹ vợ

Anh chị em nhà chồng thì gửi lời chúc phúc qua tin nhắn, bày tỏ niềm vui khi Kim Siêu trở thành thành viên của gia đình. Sự quan tâm ấy khiến cô xúc động.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra trong 3 ngày liên tiếp. Gia đình Kim Siêu thực hiện đầy đủ nghi lễ cưới hỏi truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Họ quan niệm, nghi thức cưới hỏi không chỉ đánh giấu việc kết hôn mà còn gắn liền với niềm tin tâm linh và sự bình an của người thân. Bởi vậy, việc thực hiện đầy đủ các nghi thức rất được coi trọng.

Để cưới được Kim Siêu, Nick phải chuẩn bị sính lễ gồm 10 con lợn (trong đó có 3 con nhỏ và 7 con nặng từ 50kg trở lên) một cặp dê, cùng10 con gà.

Bố Kim Siêu trao quà cưới cho nhà trai

Ngoài ra, chú rể còn chuẩn bị thêm hai chiếc cồng chiêng, vàng, bạc và một khoản tiền gửi tặng bố mẹ vợ, bày tỏ sự kính trọng và biết ơn công lao dưỡng dục con gái họ.

“Trước đám cưới, tôi và gia đình nói cho Nick biết phần lễ vật cần chuẩn bị cũng như các nghi thức truyền thống.

Anh rất bất ngờ về sính lễ nhưng vẫn vui vẻ thực hiện, thể hiện sự trân trọng đối với phong tục quê vợ”, Kim Siêu nói.

Ngày đầu tiên của đám cưới, Nick mang sính lễ đến nhà gái để làm lễ hỏi cưới. Gia đình cô dâu tổ chức bữa tiệc nhỏ khoảng 6 mâm cơm đón tiếp khách.

Nhà trai theo dõi đám cưới qua cuộc gọi video

Ngày thứ hai, đến lượt nhà gái sang nhà trai làm lễ. Do gia đình chú rể ở xa nên buổi lễ được tổ chức tại một nhà hàng với khoảng 10 mâm cỗ.

Trong ngày này, cô dâu, chú rể đến sớm, chỉ tay vào con lợn nặng 70kg mà chú rể đem đến làm sính lễ, nói thành tiếng rằng “đây là lễ vật nhà trai đem đến để làm sạch cho buổi lễ kết hôn hôm nay”. Sau đó, con vật mới được mang đi chế biến.

Ngoài ra, gia đình còn lập bàn thờ để thực hiện nghi lễ cầu nguyện. Cô dâu, chú rể đút cho nhau ăn những miếng bánh tình yêu – là bánh a quát cùng các món ăn khác để cầu cho hôn nhân êm ấm.

Ngày thứ ba, nhà trai tiếp tục đến nhà gái để tổ chức lễ thành hôn. Nhà gái làm 15 mâm cỗ mời họ hàng, bạn bè đến chung vui.

Đối với Kim Siêu, đây là ngày xúc động nhất bởi cô phải thực hiện nghi thức rời khỏi gia phả tổ tiên để chính thức theo chồng.

Cả gia đình quây quần bên ché rượu cần trong tiệc cưới của Kim Siêu

Trong không khí sum họp bên những ché rượu cần, gia đình trao cho Nick một tấm vải thổ cẩm tượng trưng cho linh hồn của cô dâu.

Chú rể có trách nhiệm mang theo, cất giữ tấm vải như một dấu mốc cho việc cô dâu đã trở thành người của nhà chồng.

"Khoảnh khắc ấy, cả nhà đều khóc theo tôi. Tôi hạnh phúc vì tìm được người bạn đời nhưng cũng buồn khi nghĩ đến việc phải rời xa gia đình” Kim Siêu chia sẻ.

Trong ngày này, các lễ vật tiếp tục được mang đến theo đúng phong tục truyền thống. Nhà gái cũng trao tặng nhà trai món quà mang đậm bản sắc dân tộc là vải thổ cẩm.

Với Nick, đám cưới là dịp để anh hiểu thêm về văn hóa dân tộc Pa Cô. Anh đặc biệt yêu thích những tấm vải thổ cẩm, rượu cần nấu từ gạo và các món ăn truyền thống của quê vợ.

Sau hôn lễ, cặp đôi dự định xây dựng cuộc sống ở cả Việt Nam và Bỉ, để có thể gần gũi hai bên gia đình và trải nghiệm nét đẹp văn hóa của hai đất nước.

Ảnh: NVCC